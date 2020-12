19.12.2020

Harburg hat sich schön geschmückt

Die Stadt hat zum Deko-Wettbewerb aufgerufen. Hier gibt es einige Bilder dazu

Es ist eine Premiere in der Vorweihnachtszeit – und die kann sich im wahrsten Sinne des Wortes sehen lassen. Unter dem Motto „ Harburg schmückt sich“ hatte die Stadt zu einem Deko-Wettbewerb aufgerufen, für den sich über 50 Teilnehmer in der Kernstadt sowie in den Stadtteilen Ebermergen und Mündling angemeldet hatten. Alle Teilnehmer erhielten eine Nummer, die sichtbar in den Fenstern oder an den Zäunen angebracht ist. Jeder Harburger und jeder Besucher kann abstimmen und bis zum 6. Januar einen Zettel mit der Nummer der Dekoration, die am besten gefallen hat, in die Losbox auf der Brücke oder im Briefkasten am Rathaus einwerfen. Danach wird ausgezählt. Preise warten darauf, für die Dekorationen mit den meisten Stimmen verteilt zu werden. Unser Leserfotograf Harald Erdinger war mit der Kamera unterwegs und hat einige der „Schmuckstücke“ fotografiert. (dz)

Themen folgen