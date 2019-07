14:30 Uhr

Harburg ist jetzt bunter

Bilder unter dem Titel „Das Leben in der Wörnitz“ und „Die Steinerne Brücke von Harburg“ haben Mädchen und Buben der Grundschule Harburg gefertigt. Aufgestellt werden die Werke am Wörnitzufer unterhalb der alten Brücke.

In der Stadt sind jetzt die Werke von 31 Bürgern der Kommune zu sehen.

Von Richard Hlawon

Rosetti-Konzert, Harburg-Serenade, Festival im Schloss – in Harburg fehlt es heuer im Sommer wahrlich nicht an kulturellen Höhepunkten. Seit Sonntag gehört nun auch der „Harburger Kunstsommer“, veranstaltet vom örtlichen Bildungswerk, dazu.

„Kunst ist die Verzierung dieser Welt“, mit diesem Zitat von Wilhelm Busch eröffnete Doris Thürheimer, die Leiterin des Bildungswerks, den ersten Harburger Kunstsommer im Märker-Park an der Mündlinger Straße. 31 Bürger aus dem Stadtbereich gestalten den Kunstsommer mit ihren vielfältigen künstlerischen und kunsthandwerklichen Aktivitäten. „Niemand hätte gedacht, dass so viele künstlerisch aktiv sind, niemand hat gewusst, woran sie alle arbeiten. Aber durch ihr Zusammenwirken entsteht jetzt Wunderbares“, freute sich Doris Thürheimer. Sie dankte allen, die dieses ungewöhnliche Projekt ermöglicht hatten, und hob, um nur einige zu nennen, besonders die Diakonie, die Kindertagesstätte, die Grund- und Mittelschule, die Kulturstiftung, die Stadt Harburg und ihren Bauhof, die Sponsoren, vor allem die Firma Märker, die Stadtkapelle und den gesamten Helferkreis hervor. Fiorella Salamena, Initiatorin und treibende Kraft des Kunstsommers, erhielt als Geschenk die Rose „Romantische Straße“.

Vielfältiges Kulturleben in Harburg

Landrat Stefan Rößle, der am Vormittag die Matinée des Festivals in der Harburg besucht hatte, lobte in seinem Grußwort die Vielfalt des Kulturlebens in Harburg. Er zeigte sich beeindruckt von der Zahl der Teilnehmer des Kunstsommers und der Besucher im Märker-Park. Rößle sagte: „Zur hohen Lebensqualität des Landkreises Donau-Ries gehören nicht nur Schulen und Straßen, dazu gehören auch Kunst und Kultur.“ Der Harburger Kunstsommer sei ein großartiges Projekt, das Werbung für den ganzen Landkreis mache und daher von ihm auch unterstützt werde. Der Landrat wünschte viel Erfolg und machte die Kunstliebhaber auch auf den am Vortag eröffneten Kunstpfad Donau-Ries aufmerksam (wir berichteten).

Bürgermeister Wolfgang Kilian bekannte in seinem Grußwort, dass er bei einem großen Teil der 31 Aktiven vorher von der künstlerischen Betätigung nicht gewusst habe. „Harburg ist durch euch aber wirklich bunter geworden“, lobte er sie und hob besonders die Leistung von Fiorella Salamena als Ideengeberin hervor.

Kinder präsentieren "Harburg blüht"

Eine Gruppe Kinder aus der Kindertagesstätte Harburg mit Erzieherinnen und der Leiterin Beate Wiedemann präsentierte ihren Beitrag mit dem Motto „Harburg blüht“ (Stecker mit bunten Blumen-, Schmetterlings- und Vogelmotiven) und sangen das Lied von der „Biene Maja“. Die Stecker bleiben bis Ende September im Park. Musikalisch begleitet wurde die Eröffnung von der schwungvollen Musik der Stadtkapelle Harburg. Nun liegt es an den Bürgern Harburgs und seiner Besucher, den „Künstlerweg“ mit seinen Gemälden, Kunstobjekten und Installationen kennenzulernen, sich auf den „Märchenweg“ führen zu lassen, auf all die Inspirationen einzugehen und die eigene Kreativität – zum Beispiel bei einer Fotoexkursion oder einer Mitmachaktion – zu entdecken. Alle Kunstschaffenden, Partner und Ereignisse sind im Internet zu finden (www.harburger-kunstsommer.de).

Und wenn der Kunstsommer am 29. September mit dem Herbstmarkt ausläuft, wird es in Harburg heuer noch kein Ende mit kulturellen Höhepunkten haben, denn es folgt der „Harburger Kulturherbst“ mit seiner Veranstaltungsreihe.

