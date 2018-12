Harburger Weihnachtsmarkt am Sonntag abgesagt

Wegen des Sturms ist der Harburger Weihnachtsmarkt abgesagt worden.

Der Wind weht scharf am Wochenende im Landkreis. In Harburg hat man sich deshalb entschieden, den Weihnachtsmarkt für den heutigen Sonntag abzusagen. Hintergrund für die Entscheidung des Heimatvereins ist offenbar die Sturmwarnung der Wetterdienste. Am Samstag fand der Markt statt. (dz)