Hashio über sein neues Album: „Ich provoziere  ganz bewusst“

Plus Julian Haschner alias „Haschio“ aus Rain spricht über sein neues Album „Oh Shit“ und was es ausmacht.

Es gibt Musiker, die möchten, dass ihre Musik der breiten Masse gefällt. Der 21-jährige Julian Haschner aus Rain gehört nicht zu ihnen. Als „Haschio“ steht er seit Anfang 2016 auf der Bühne und eckt dabei auch gerne mal an.

Seit Dezember ein neues Album

Sein bisher bekanntester Song ist „Hit“. Eine Mischung aus Comedy und Rap prägt seine Lieder, bei seinen neueren Produktionen fließen auch Komponenten aus dem amerikanischen Rap mit ein. Seit Mitte Dezember ist sein neues Album „Oh Shit“ zu hören.

Haschner selbst sagt: „Mir ist es klar, dass meine Musik nicht jedem gefällt. Das war auch nicht meine Absicht. Ich mache einfach das, worauf ich Lust habe.“ Bei seinen Songs steht dabei für ihn der Spaß im Vordergrund, nicht der Geschmack potenzieller Hörer. Die seien überwiegend zwischen 18 und 22 Jahre alt, wie der Künstler erklärt: „Meine Musik ist so, dass sie vorwiegend den Geschmack der jungen Leute trifft.“ Sein neues Album besteht aus elf Songs, eine Ansammlung aus dem vergangenen halben Jahr. Die Texte hat der Nachwuchskünstler alle selbst geschrieben, bei der Abmischung der einzelnen Tracks hätten Profis mitgewirkt, so Haschner weiter. „Ich denke, von der Qualität ist es um einiges besser geworden als ältere Produktionen von mir“, erklärt der Musiker.

Texte, die an die Grenze gehen

Dass seine deutschen Texte an die Grenze gehen und häufig anecken, ist ihm klar. „Ich provoziere und überziehe ganz bewusst. Das gehört bei mir dazu“, erklärt der Rainer. Er habe immer gemacht worauf er Bock habe und lasse sich deshalb von nichts einschränken, betont Haschner. Auch andere Künstler sind auf der neuen Platte zu hören. „Ich habe mit anderen jungen Künstlern aus der Region zusammengearbeitet, die sind zu mir nach Rain gekommen. Wir haben es unter anderem da gemeinsam aufgenommen und es sind gute Features dabei herausgekommen“, findet Haschner. Bei der Frage nach seinem Lieblingsstück aus dem neuen Album überlegt er zunächst kurz, antwortet dann aber lachend: „Sex. Der Song passt auch irgendwie zum Cover.“ Und das sorgt in jedem Fall für Aufmerksamkeit. Entstanden ist das Bild in Zusammenarbeit mit dem Fotografen Manuel Wiest, „einer meiner besten Freunde“, erklärt Haschner. Mit nacktem Oberkörper, den die Aufschrift des Albumtitels „Oh Shit“ ziert, trägt er eine Frau in Unterwäsche auf den Schultern.

Liveauftritte in München

Mittlerweile habe er viele positive Rückmeldungen erhalten, Liveauftritte würden ihm mit am meisten Spaß machen. In München habe es davon jüngst zwei gegeben. Und auch an einem neuen Album ist er bereits wieder dran. Ob das, was am Ende herauskommt, den Menschen gefällt oder nicht, sei ihm relativ egal. „Ich habe Spaß dabei. Die Songs, die ich mache, sortiere ich und schaue dann, ob es in ein Album passt. Und wenn es jemand anderem dann auch gefällt, dann freue ich mich“, sagt Hascher.