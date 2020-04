vor 2 Min.

Hauptstraße: Ausbau soll jetzt beginnen

Wird sich über mehrere Monate hinziehen: der Ausbau der Hauptstraße im Rahmen der Ortskernsanierung in Bäumenheim. Foto: Helmut Bissinger

Plus Die Ortskernsanierung sollte weiter voran gehen. Doch wegen Corona ist nun offen ist, ob die Maßnahme in Bäumenheim nun planmäßig fertig wird.

Von Helmut Bissinger

Seit einigen Tagen sollten in der Hauptstraße in Bäumenheim Baumaschinen aufgefahren sein. Geplant war der Startschuss zu einem weiteren Abschnitt der Ortskernsanierung. Die Maßnahme sollte die Hauptverkehrsader in der Industriegemeinde für mehrere Monate dichtmachen. Doch nun kam es anders als dies Bürgermeister Martin Paninka mit seinem Bauamt geplant hatte.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Straßenbaufirma stellt Betrieb auf allen Baustellen ein Wegen des Coronavirus und der damit verbundenen Ausgangsbeschränkungen hat die beauftragte Straßenbaufirma der Gemeinde mitgeteilt, dass sie den kompletten Betrieb auf allen Baustellen eingestellt hat. Der in Bäumenheim geplante Baubeginn sei nun auf kommenden Montag verschoben worden, teilte Strabag mit. So erfolgt nun ab dann eine Vollsperrung von Haupt- und Raiffeisenstraße bis zum Jahresende, teilte Bürgermeister Martin Paninka. Ausgenommen von der Sperrung sind die Anlieger. Paninka hofft, dass mit den Bauarbeiten zügig begonnen werden kann. Der öffentliche Busverkehr wird entsprechend umgeleitet. Ob Zeitplan gehalten werden kann, ist unklar Mit den Anliegern der Straße seien Gespräche geführt worden und die Zufahrts- und Zugangsmöglichkeiten abgestimmt worden. Auch Details zu Hofausfahrten, Kanal- und Hauswasseranschluss seien geklärt. In einem ersten Schritt soll der Regenwasserkanal vom Musikheim bis zur Schmutterhalle erneuert werden, anschließend wird die bestehende Asphaltschicht in der Hauptstraße abgefräst. Danach will die Baufirma die Ver- und Entsorgungsleitungen einziehen. Diese Arbeiten, so der ursprüngliche Plan, sollten bis Anfang August andauern. Ob der Zeitplan nun gehalten werden kann, ist ungewiss. In den Untergrund der Hauptstraße sollen nach einer früheren Entscheidung des Gemeinderats Leerrohre für die Breitbandversorgung verlegt werden. Geplant war, dass dies die Kommune übernimmt. Nun hätten aber, so Bürgermeister Martin Paninka, die Telekom wie auch DSL mobil signalisiert, Leerrohre in eigener Regie verlegen zu lassen. Lesen Sie auch: Herzschlag-Duell in Bäumenheim: Paninka bleibt im Amt

Trauern in Zeiten von Corona

Themen folgen