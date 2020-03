vor 35 Min.

Hausarzt: Haben an alles gedacht

Mediziner wehrt sich gegen Annahme, die Situation eines 48-Jährigen nicht ernst genug genommen zu haben. Betrieb in Praxis „aktuell nicht gefährdet“

Von Wolfgang Widemann

Die Verantwortlichen der Hausarztpraxis, in der sich in der vorigen Woche ein 48-Jähriger behandeln ließ, der – wie sich später herausstellte – mit dem Coronavirus infiziert war –, wehren sich gegen die Annahme, die Situation nicht ernst genug genommen zu haben. „Der Kollege, der sich um den Patienten gekümmert hat, hat an alles gedacht“, stellt ein Sprecher der Praxis gegenüber unserer Zeitung klar.

Der Patient aus einem Ort bei Donauwörth ging – wie berichtet – am Donnerstag in die Praxis, weil er sich nicht wohlfühlte und einen Schnupfen hatte. Im Gespräch mit dem Mediziner wies der Mann darauf hin, dass er zuvor in Südtirol gewesen war.

Dies habe der Arzt sehr wohl zur Kenntnis genommen, heißt es aus der Praxis. Zu diesem Zeitpunkt sei Südtirol aber noch nicht als Corona-Risikogebiet eingestuft gewesen. Dies sei erst am Donnerstagabend erfolgt. Der behandelnde Arzt habe den geltenden Vorgaben entsprechend auch abgeklärt, welche Symptome der Patient aktuell hatte, die auf eine Covid-19-Erkrankung hindeuten könnten. Es seien lediglich Kopf- und Gliederschmerzen vorhanden gewesen, aber kein Husten und kein Fieber. Die Lunge sei frei gewesen. Das Ergebnis der Untersuchung: ein viraler Infekt bei „gutem Allgemeinzustand“.

Aus diesen Gründen sei auch nicht angezeigt gewesen, einen Test auf das Coronavirus zu machen. So ein Abstrich koste 160 Euro und müsse vom Patienten selbst bezahlt werden, wenn kein Verdachtsfall vorliegt.

Als dann am Dienstag bekannt wurde, dass der 48-Jährige sich doch das Virus eingefangen hatte, reagierte die Praxis dem Sprecher zufolge sofort. Man habe Kontakt mit dem Gesundheitsamt aufgenommen und in der Folge umfangreiche Hygienemaßnahmen ergriffen. Mitarbeiter, die Kontakt mit dem Infizierten hatten, seien der Behörde gemeldet worden. Der Betrieb der Praxis sei „aktuell nicht gefährdet“.

Grundsätzlich würden Patienten, die verdächtige Symptome haben, sich in einem Risikogebiet aufhielten oder Kontakt zu infizierten Menschen hatten, angehalten, nicht in die Praxis zu kommen. Bei Anrufen werde „genauestens abgefragt“ und gegebenenfalls an die zuständigen Stellen verwiesen.

