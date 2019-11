vor 20 Min.

Hausarzt will noch eine Weile praktizieren

In Monheim will Hausarzt Dr. Karl Gottmann noch eine ganze Weile weitermachen.

Plus Der Allgemeinmediziner Dr. Karl Gottmann gibt bei der Bürgerversammlung in Monheim eine Stellungnahme ab.

Bei einer Bürgerversammlung steht im Allgemeinen die Bilanz des Bürgermeisters im Mittelpunkt. Dass bei der Zusammenkunft auch ein Arzt eine Stellungnahme abgibt, kommt eher selten vor – so aber geschehen in Monheim. Bei der Versammlung im Schützenheim überließ Bürgermeister Günther Pfefferer kurz Dr. Karl Gottmann das Wort. Der Allgemeinmediziner mit Praxis am Marktplatz informierte über die aktuelle ärztliche Situation in der Jurastadt, für die er selbst ein wesentlicher Faktor ist. Gottmann sagte, zuletzt hätten ihn immer wieder Patienten und Bürgern auf das Thema angesprochen.

