Hausfriedensbruch in Stielfabrik in Ebermergen

Mehrere Personen sollen sich unerlaubten Zugang zur ehemaligen Stielfabrik verschafft haben. Die Polizei bittet um Hinweise.

Von Zeugen wurde der Polizeiinspektion Donauwörth am Mittwoch mitgeteilt, dass sich mehrere unbekannte Personen verbotswidrig auf dem Gelände und in den noch vorhandenen Gebäuden der ehemaligen Stielfabrik in der Langgasse 38 aufgehalten haben. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde dabei nichts entwendet und auch nichts beschädigt. Die Tatzeit lag mit dem 20.03.2021 bis zum 29.03.2021 bereits einige Tage zurück. Vorhandene Kameraaufzeichnungen werden momentan ausgewertet. Hierzu wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedensbruch gegen Unbekannt eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (dz)

Lesen Sie auch: