Millionen-Ausgaben, aber keine Kredite nötig

Wie es die Gemeinde Tagmersheim hinkriegt, schuldenfrei zu bleiben

Die Gemeinde Tagmersheim setzt heuer so viel Geld um wie nie – und muss wohl dennoch keine Schulden machen. Das sieht der Haushalt für 2021 aus, den der Gemeinderat einstimmig verabschiedet hat. Was noch besonders ist: Ein Großteil der Maßnahmen findet im Ortsteil Blossenau statt.

Dort ist bekanntlich quasi das ganze Dorf eine Baustelle. Es laufen die Arbeiten für die neue Kanalisation. In diesem Jahr fallen nach Auskunft von Bürgermeisterin Petra Riedelsheimer dafür Ausgaben in Höhe von 2,1 Millionen Euro an. Dass diese Summe die Gemeindekasse nur zum kleinen Teil belastet, liegt zum einen an der staatlichen Förderung in Höhe von 1,5 Millionen Euro, zum anderen an der Tatsache, dass die Haus- und Grundstückseigentümer in Blossenau über Beiträge die Maßnahme mitfinanzieren. Die Belastung sei aber wegen der üppigen Zuschüsse lange nicht so hoch wie ursprünglich angenommen, betont Riedelsheimer. Die Kanalbauarbeiten sollen im August abgeschlossen werden. Bis dahin wird auch noch die Staatsstraßen-Ortsdurchfahrt aufgerissen.

In Blossenau plant die Kommune auch den Kauf von Flächen für ein neues Wohngebiet. Im Haushalt stehen für Grunderwerb 250.000 Euro bereit. Die Erneuerung des Kleinkinderbeckens im Freibad in Tagmersheim verschlingt rund 250.000 Euro. 100.000 Euro davon sind über die staatliche Förderung abgedeckt.

Die Steuereinnahmen der Gemeinde sind der Bürgermeisterin zufolge heuer stabil. Man plane mit einem Einkommenssteueranteil von 653.000 Euro. Über die Gewerbesteuer sollen 150.000 Euro fließen und über Schlüsselzuweisungen des Freistaats 367.000 Euro. Andererseits ist an den Landkreis eine Umlage von 526.000 Euro abzuführen.

Eine Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen. Es könnte höchstens sein, so erklärt Petra Riedelsheimer, dass die Kommune einen größeren Betrag zwischenfinanzieren muss, bis Zuschüsse und Beiträge überwiesen sind. Damit bliebe die Juragemeinde weiter praktisch frei von Schulden. (wwi)