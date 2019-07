vor 42 Min.

Hausnummernsalat

Blick in die künftige Germanenstraße: Die Grundstücke rechts der Fahrbahn sollen – so der Vorschlag der Verwaltung – der neuen Straße zugeordnet werden, nicht aber die bestehenden Anwesen links der Fahrbahn. Die wiederum sind unterschiedlichen Straßen zugeordnet – der Oberen Breige und der Innenbergstraße.

Innenbergstraße, Obere Breige, Germanenstraße – wer in Ebermergen wo wohnt, lässt sich schwer nachvollziehen. Nun sind die Räte in Harburg ratlos

Wenn Bewohner der Straßen am Innenberg in Ebermergen Ware über das Internet bestellen, telefonisch eine Pizza ordern oder sich Möbel nach Hause bringen lassen, sind die Lieferanten des Öfteren der Verzweiflung nahe. Selbst Navigationsgeräte helfen nicht mehr weiter, ein bestimmtes Haus zu finden. Nicht nur, dass die Innenbergstraße durch ihre Abzweigungen schnell zur Sackgasse wird. Über die Innenbergstraße ist auch die Obere Breige erreichbar. Bald soll es die Germanenstraße ganz am Ortsrand ebenfalls sein. Dieser hat der Stadtrat vor ein paar Wochen bereits den- selbigen Namen gegeben. Nun sollte die Germanenstraße offiziell zu einer Ortsstraße gewidmet werden. Doch bei näherer Betrachtung erkannten die Räte, dass der Vorschlag der Verwaltung eher noch mehr Verwirrung stiften könnte. Er sah vor, alle fünf neuen Baugrundstücke, die sich nördlich der Straße befinden, der Germanenstraße zuzuordnen – plus ein Anwesen am Ende der bisherigen Innenbergstraße. Da meldete sich Stadtrat Jörg Röthinger zu Wort und schlug vor, diesem Besitzer doch die Adresse Innenbergstraße zu belassen.

Ehe sich das Gremium dazu eine Meinung bilden konnte, zeigte sich nach und nach, wie verwirrend der Hausnummernsalat in besagtem Bereich ist. Entlang der neuen (Germanen-)Straße stehen nämlich bereits zwei weitere Häuser. Eines ist der Innenbergstraße zugeordnet, das andere, direkt benachbarte der Oberen Breige. Soll heißen: Es gäbe drei unterschiedliche Adressen in einer Straße.

Ein weiterer Diskussionspunkt: Der Verwaltung zufolge sollten die Hausnummern in der Germanenstraße vom Ortsrand her gezählt werden. Üblich ist freilich, von der Ortsmitte her zu zählen. Dies könnte nicht nur Lieferanten, sondern auch Notarzt und Rettungsdienst verwirren, befanden die Ratsmitglieder. Eine Möglichkeit wäre, mehrere bestehende Häuser der Germanenstraße zuzuordnen. Das hätte für die Besitzer einige Folgen: Dokumente müssten geändert werden, Versicherungen und Behörden informiert werden, und, und, und. „Das ist, wie wenn jemand umzieht“, merkte Bürgermeister Wolfgang Kilian an.

Angesichts der genannten Gesamtumstände wurde die Ratlosigkeit am Ratstisch immer größer. Kilian schlug deshalb vor, die Widmung der Germanenstraße zu vertagen. Alle Stadträte stimmten zu. Die Kommune möchte – so erklärte der Bürgermeister unserer Zeitung – nun das Landratsamt kontaktieren und um Rat bitten. Die Behörde habe wohl mehr Erfahrung in dieser Problematik. (wwi)

