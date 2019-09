16:59 Uhr

Heben Sie mit der DZ ab: Ballonfahrt über Rain zu gewinnen!

Exklusiv Wir verlosen zwei Freifahrten mit dem Heißluftballon am 15. September in Rain. So können Sie gewinnen.

Am 14. und 15. September feiert die Stadt Rain „Zehn Jahre Natur in Rain“ Die Stadt erinnert damit an dieses herausrangende Ereignis, das heute noch im Bewusstsein der Bevölkerung einen besonderen Stellenwert hat. Man möchte „Danke“ sagen.

Geboten ist ein buntes Bühnenprogramm und viele Aktionen im und um den Schlosspark. Höhepunkte sind das große Musikfeuerwerk am Samstag um 23 Uhr und das Ballonglühen am Sonntagabend um 20.30 Uhr im Stadtpark. Bereits am Sonntagnachmittag heben die Ballons über Rain ab.

So können Sie am Gewinnspiel teilnehmen

Exklusiv für unsere Leser verlost die Donauwörther Zeitung zwei Freifahrten am Sonntag, 15. September, um 16 Uhr im Wert von jeweils 200 Euro. Wenn Sie gewinnen möchten, senden Sie uns eine E-Mail an gewinnspiel@donauwoerther-zeitung.de mit dem Inhalt „Ballonfahrt“ sowie Ihrem Namen, Adresse und Telefonnummer. Einsendeschluss ist Montag, 9. September 12 Uhr. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder Telefon 0821/7772355. \u0009

Info Wer selbst eine Ballonfahrt buchen möchte, meldet sich bei der Firma Sunshine Ballooning unter der Telefonnummer 0177/2737435 oder unter der Mail-Adresse info@sunshine-ballooning.de. (dz)

