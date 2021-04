Heftiger Unfall auf B2 am Kaisheimer Berg

Auf der B2 nahe Kaisheim hat es gekracht. Bei dem Unfall wird ein Auto völlig demoliert.

Ein recht heftiger Unfall hat sich am Montagvormittag auf der B2 bei Kaisheim ereignet. Der Hergang war laut Polizei ungewöhnlich. Ein 26-Jähriger, der um 9.30 Uhr mit seinem Auto am sogenannten Kaisheimer Berg in Richtung Norden unterwegs war, geriet aus ungeklärter Ursache genau in dem Moment nach rechts auf das Bankett, als ein 58-Jähriger mit seinem Pkw auf der Zusatzspur überholte.

Der 26-Jährige, der aus dem angrenzenden Landkreis Eichstätt stammt, verlor die Kontrolle über seinen Wagen. Dieser krachte seitlich gegen das Auto des 58-Jährigen. Durch den Anstoß wiederum ließ sich der Pkw des 26-Jährigen nicht mehr abfangen. Er prallte unkontrolliert in die Leiptlanke und drückte diese massiv ein.

Der Sachschaden durch den Unfall summiert sich wohl auf rund 10.000 Euro

Das Unglück ging vergleichsweise glimpflich ab. Der Rettungsdienst untersuchte die beiden Fahrer vor Ort und stellte der Polizei zufolge keine Verletzungen fest. Das völlig demolierte Fahrzeug des Verursachers musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden summiert sich auf schätzungsweise 10.000 Euro. Der 58-Jährige hatte doppeltes Glück: Er konnte mit seinem beschädigten Auto weiterfahren. (dz)

