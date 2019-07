vor 38 Min.

Heftiger Unfall auf Kreuzung im Wald

Zwischen Harburg und Schaffhausen sind zwei Autos zusammengestoßen. Unfallverursacherin war eine 19-Jährige

Von Wolfgang Widemann

Ein recht heftiger Verkehrsunfall hat sich am Montagmorgen auf der Straße zwischen Harburg und Schaffhausen ereignet. Nach Auskunft der Polizei wollte um etwa 7.40 Uhr eine 19-Jährige aus dem Ries mit ihrem Auto die Kreuzung im Wald von Großsorheim her in Richtung Mauren überqueren. Die junge Frau übersah – möglicherweise, weil sie von der Sonne geblendet wurde – jedoch einen Kombi, mit dem ein Monteur von Harburg in Richtung Schaffhausen unterwegs war. Der 23-Jährige konnte nicht mehr ausweichen und prallte frontal gegen die linke Seite des Kleinwagens. Der wurde von der Straße katapultiert, überrollte Wegweiser und Verkehrszeichen und landete im Wald.

Durch glückliche Umstände kamen die beiden Beteiligten nach ersten Erkenntnissen mit leichten Blessuren davon. Das Rote Kreuz brachte die Verletzten ins Krankenhaus. Der Sachschaden summiert sich auf schätzungsweise 20000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Harburg war vor Ort.

