Nonnen, Dampflok und Fischernetze

Fotos von Joseph Eschenlohr

Joseph Eschenlohr machte vor etwa 70 bis 90 Jahren in der Region Farbdias – und schuf damit einmalige Erinnerungen an die damalige Landschaft, die Städte, Dörfer, Fahrzeuge und Menschen. Auf dieser Seite zeigen wir einige dieser Aufnahmen. Sie entstanden in Donauwörth, Harburg, Nördlingen und Wemding. Klaus Lembeck digitalisierte die Dias, die heute der Stadt Harburg gehören.

Ein Teil von diesen Aufnahmen und weitere alte Bilder – auch in Schwarz-Weiß – von Eschenlohr sind in dem Buch „Harburg & Donau-Ries in alten Dias und Fotos“ zu finden. Dieses kann bei der Stadtverwaltung Harburg zum Preis von 10 Euro erworben werden (Frau Mayer, Telefon 09080/9699-19, Dienstag bis Freitag 8 bis 12 Uhr). Für den gleichen Preis zu bekommen sind auch noch Ausstellungstafeln mit den Bildern und Begleittexten, die sich als Wandschmuck eignen.