08.06.2018

Heimatverein errichtet Gedenktafel

Diese Gedenktafel wurde vor Kurzem in Oberndorf angebracht und erinnert an den Bildhauer Johann Georg Bschorer.

Ehrung für berühmten Sohn Oberndorfs

Der Heimatverein Oberndorf-Eggelstetten-Flein ließ vor Kurzem in der Fischerstraße eine Gedenktafel anbringen. Am Standort des Geburtshauses des Bildhauers Johann Georg Bschorer erinnert diese nun an einen der größten Söhne der Lechgemeinde.

Bschorer wurde am 31. März 1692 als Sohn des Söldners Ulrich Bschorer in Oberndorf geboren und wuchs auch dort auf. Mit 14 Jahren begann er im Jahr 1711 eine Lehre bei Bildhauer Christoph Bahmer in Augsburg.

Nach der Lehrzeit ging Bschorer – den Zunftbedingungen entsprechend – für einige Jahre als Bildhauergeselle auf Wanderschaft. Diese führte ihn unter anderem nach Brünn in Mähren und wohl auch nach Prag. Seine frühen Werke, wie etwa die Skulpturen in der Klosterkirche Heilig Kreuz in Donauwörth, zeigen deutlich den böhmischen Einfluss in Stil und Ausdruck.

Johann Georg Bschorer kehrte um 1720 wieder nach Bayern zurück und lebte für längere Zeit in Wallerstein, wo er 1723 seine Frau Katharina heiratete und im Auftrag des Grafen von Wallerstein die berühmte Pestsäule schuf. Schließlich ließ er sich wieder in Oberndorf nieder (in der heutigen Kapellstraße) und betrieb über 40 Jahre lang eine erfolgreiche Bildhauerwerkstatt. Als „Bildhauer von Oberndorf“ erlangte er regionale Berühmtheit. Bedeutende Werke Bschorers findet man heute auch in der Wallfahrtskirche Buggenhofen, in der Herrgottsruhkapelle in Oberndorf, in St. Alban in Stillnau und anderen Kirchen im nordschwäbischen Raum. Am 2. April 1763 starb schließlich „in den göttlichen Willen vollkommen ergeben der angesehene und tüchtige Bildhauer“, wie es in den Pfarrmatrikeln heißt.

Es ist dem Heimatverein Oberndorf hoch anzurechnen, dass er nun auf Initiative von Josef Schäfstoß mit einer Gedenktafel von Steinmetz Hampel/Mertingen an Johann Georg Bschorer erinnert. Dies könnte ein Anfang sein, um weitere Oberndorfer Persönlichkeiten und Künstler in ähnlicher Weise zu würdigen. (ch)

