02.08.2019

Heiß und sonnig, allerdings viel zu trocken

Im Juli zeigt das Thermometer in Riedlingen einmal stolze 36,3 Grad an. Niederschläge lassen aber auf sich warten

Auch wenn der Juli dem Vormonat das Wasser nicht ganz reichen konnte und ihm auch eine Tropennacht versagt blieb, war es ein heißer und sonniger Hochsommermonat mit allerdings viel zu wenig Niederschlag. Das ist die Bilanz unseres Wetterbeobachters Werner Neudeck aus Riedlingen.

Der Monat startete mit Bilderbuch-Sommerwetter bei ganztägigem Sonnenschein und hohen Temperaturen. Erst ab dem 7. zog sich der Hochsommer etwas zurück und vor allem die Nachttemperatur lag an zwei Tagen nur noch im einstelligen Bereich. „Ab dem 11. setzte dann dringend benötigter Regen ein, aber die Temperatur erreichte zumindest wieder die Marke von 20 Grad“, so Neudeck. Erst ab dem 14. nahm der Sommer langsam wieder Fahrt auf, der Wert von 25 Grad wurde dann am 17. überschritten. Die Rückkehr des Hochsommers schritt weiter voran und am 20. stand wieder mal ein heißer Tag auf dem Programm.

Das sich aufbauende Hoch Yvonne ließ sowohl in der Region als auch deutschlandweit den Sommer zur Hochform auflaufen. Bei wolkenlosem Himmel stieg die Temperatur Tag für Tag an, um am 25. stolze 36,3 Grad zu erzielen. Dieses hohe Temperaturniveau wurde durch heiße Luftströmung aus Südosten bis zum 27. aufrechterhalten. Am Abend des 27. brachte ein kräftiges Gewitter endlich Abkühlung und dringend erforderlichen Regen, wenn auch noch immer in zu geringer Menge. Dennoch war der Temperaturrückgang von 36 Grad auf 22 Grad am 28. für Mensch und Natur erholsam.

Was Badefreunden gefiel, missfiel Gärtnern und Landwirten: Auch dieser Monat war schon in den ersten zwei Dritteln extrem trocken, waren doch bis zum 20. erst 23 Prozent der Monatsniederschlagsmenge erreicht. So stieg der Waldbrandgefahren-Index auf Stufe 4 von fünf möglichen Werten. Auch am Monatsende betrug das Niederschlagsdefizit noch 51 Prozent.

Mit 243 Sonnenstunden wurde der Schnitt von 229 Stunden merklich übertroffen. „Erfreulich, dass es nur einen Tag ganz ohne Sonnenschein gab, dafür aber neun Tage mit zwölf Stunden Sonne oder mehr“, resümiert Werner Neudeck. (neu)

