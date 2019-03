vor 40 Min.

Heiße Typen in kessen Kostümen

Was die Mädels bis zur Perfektion können, daran versuchen sich die Jungs natürlich auch! Männergarden haben sich neben den etablierten Faschings- und Showtanzgarden der Frauen längst einen festen Platz in der Publikumsgunst ertanzt. Am Samstag gab es in Wemding ein großes Treffen. Bis in die tiefe Nacht war Männerballett pur angesagt. 15 Gruppen aus dem Landkreis und der Umgebung waren vertreten, um ihre akrobatischen Künste zum Besten zu geben. Da gab es viel zu staunen, zu schmunzeln und zu bewundern. Unsere Bilder sprechen für sich. (wüb)

