20.02.2020

Heißesheimer Feuerwehr rüstet sich für die Zukunft

Das Eintrittsalter wird gesenkt, die Zahl der Beisitzer erhöht. Martin Hartl bleibt Kommandant

Auf ein ereignisreiches Jahr kann die Freiwillige Feuerwehr Heißesheim zurückblicken. Im gut gefüllten Bürgerhaus von Heißesheim wurde Rückschau auf das vergangene Vereinsjahr gehalten. Kommandant Martin Hartl konnte neben den Vereinsmitgliedern auch zahlreiche Gäste begrüßen.

Hartl berichtete über mehre Vereinsaktivitäten. Im Verlauf des vergangenen Jahres erfolgten seinem Bericht zufolge mehrere Einsätze der Feuerwehr und es wurden regelmäßige Schulungsabende sowie praktische Übungen abgehalten. Das Feuerwehrfahrzeug sei sehr in die Jahre gekommen und es sei dringend an eine Neubeschaffung zu denken. Haushaltsmittel sollen dafür seitens der Gemeinde bereits eingeplant worden sein. Erfahrungsgemäß könne es jedoch drei Jahre dauern, bis die Neubeschaffung tatsächlich realisiert werden könne. Kassierer Markus Gail konnte über eine sehr gute Entwicklung der Kassenlage berichten und wurde einstimmig entlastet.

Jugendwart Stephan Sperger berichtete über vielfältige Aktivitäten seiner Jugendfeuerwehr. Es erfolgten übers Jahr gesehen 50 Übungen, die Jugendlichen beteiligten sich an der Aktion „AWV räumt auf“ und trainierten fleißig für den Bayerischen Leistungswettbewerb. Der Übungsfleiß wurde mit einem guten Mittelplatz bei der Prüfung belohnt. Im laufenden Jahr will die Jugendfeuerwehr eine Großübung im KBM-Bereich durchführen. Ferner ist ein Besuch der Messe Interschutz in Hannover angedacht. Sperger lobte die Teilnahme- und Leistungsbereitschaft aller Jugendlichen und blickte daher optimistisch in die Zukunft.

Außerdem fanden turnusmäßig Neuwahlen statt. Dabei wurden die beiden Kommandanten und Vorstände Martin Hartl und Günther Mordstein sowie Beisitzer Roland Jall einstimmig bestätigt. Die Ämter des Kassierers und des Schriftführers übernehmen künftig Werner Sperger und Wolfgang Kurka. Die Kassenprüfung erfolgt in Zukunft durch Reinhold Schmid und Martin Saule.

Überdies wurden einige Satzungsänderungen beschlossen. Um frühzeitig die Jugendlichen für die Feuerwehr zu gewinnen, wurde das Eintrittsalter von 14 auf zwölf Lebensjahre gesenkt. Damit künftig die Vereinsaufgaben besser auf mehrere Schultern verteilt werden können, kann der Vorstand nun auf bis zu fünf Beisitzer erweitert werden. Spontan war Anna Gail bereit, als Beisitzerin zu fungieren und wurde einstimmig in den neuen Vorstand gewählt.

Walter Mordstein, wurde für 50-jährige, Werner Hörr für 40-jährige und Günther Mordstein für 25-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet. Abschließend bedankte sich Kommandant Hartl bei der Gemeindeverwaltung für die gute Zusammenarbeit in seiner bisherigen zwölfjährigen Amtszeit. (dz)

Themen folgen