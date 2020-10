30.10.2020

Hellhörig sein für die Nöte der Mitschüler

Karla Kalchgruber und Lea Bagrov sind Sprecherinnen für den Donau-Ries-Kreis

Die Mittelschulen im Landkreis Donau-Ries haben eine neue Schülersprecherin: Karla Kalchgruber erhielt bei den Wahlen die meisten Stimmen. Sie besucht zurzeit die Leonhart-Fuchs-Mittelschule Wemding.

Zur Stellvertreterin wurde Lea Bagrov von der Mittelschule Nördlingen gewählt. Beide konnten laut Pressemitteilung bei der Vorstellung ihrer Person, ihrer Schule und ihrer Anliegen die anderen Schülersprecher überzeugen.

Die Raiffeisen-Volksbank Donauwörth und deren Ausbildungsleiterin Renate Artner ermöglichten den Schülern sowie deren Verbindungslehrern eine coronasichere Tagung mit Einhaltung des Mindestabstands und der Maskenpflicht. Die Referenten hatten ihre Informationen den Schülern bereits vorab als Präsentation zukommen lassen. Sie erläuterten nur die wichtigsten Aspekte und stellten sich für weitere Rückfragen per E-Mail und bei Bedarf in einer Videosession zur Verfügung.

Schulpsychologin Hannelore Menzel beleuchtete kurz die Situation und die besonderen Herausforderungen an die Schülersprecher vor dem Hintergrund der Pandemie. Hannelore Menzel zeigte Entwicklungen auf, appellierte an die Schülervertreter, hellhörig zu sein für die Nöte ihrer Mitschüler, aber auch die Selbstfürsorge nicht zu vergessen. Schulrat Stephan Poss wünschte zum Abschluss den neu gewählten Schülersprecherinnen gutes Gelingen bei der Umsetzung ihrer Vorhaben und bedankte sich bei allen Schülersprechern, aber auch bei den Referenten und Verbindungslehrern, für ihr Engagement im Bereich demokratischer Mitbestimmung an den Mittelschulen im Landkreis. (pm)

