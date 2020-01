vor 50 Min.

Helmut Savini: Was bleibt, sind magische Momente

Der Rainer Filmemacher, Zauberer und Hobby-Schauspieler Helmut Savini ist 77-jährig gestorben. Ein Nachruf.

Von Barbara Würmseher

Zauberhaft sind die Erinnerungen, die vielen Menschen in den Sinn kommen, wenn sie an Helmut Savini denken. Der 77-Jährige aus Rain hat Jahrzehnte lang unzählige magische Momente in Kindergärten, Schulen und Feiern gebracht. Sein „Original Savini-Zaubersalz“ ist legendär, denn alles was er damit „würzte“, verwandelte sich auf wundersame Weise in etwas Besonderes.

Jetzt ist Helmut Savini nach schwerer Krankheit gestorben. Doch er hinterlässt der Nachwelt eine Menge an schönen Eindrücken. Und das sind weit mehr als die in der Rolle des Zauberers, in der er bei Auftritten öffentlich seit 1962 präsent war.

Leidenschaft für Trickfilme

Herausragendes Engagement hat der gelernte Friseurmeister vor allem auch mit seiner Leidenschaft für Trickfilme gezeigt. Im Gefängnis in Niederschönenfeld leitete er als Justizvollzugsbeamter seit 1976 die „JVA-Filmgruppe“, mit der er über 40 Filme produzierte, für die er und sein Team mit knapp 600 Auszeichnungen geehrt wurde. „Familie Schaf“ oder „Oh, Herr“, sind nur zwei der vielen Filmtitel, mit denen Helmut Savini bei Filmfestivals auf Anerkennung stieß.

Dabei waren es längst nicht nur Kreativität und fachliches Können, mit denen er das Lob der Fachwelt erntete. Gerade auch das soziale Engagement, das hinter dieser Arbeit mit der JVA-Filmgruppe steckte, war bemerkenswert. Es ging ihm stets auch um Teamgeist und soziales Training. Im Jahr 2000 erhielt Savini beispielsweise die „Silberdistel“ unserer Zeitung, im Jahr 2001 dann die Verdienstmedaille der bayerischen Justiz und im 2006 das „Ehrenzeichen des bayerischen Ministerpräsidenten für Verdienste von im Ehrenamt tätigen Frauen und Männern“.

Mehrere Preise

Für eine Film-Reportage über den bayerischen Strafvollzug wurde Helmut Savini vom europäischen Autorenkreis mit einer Bronzemedaille bedacht. Mit dem Zeichentrick-Streifen „Mitternacht“ – einer humorvollen Geschichte über das Eigenleben eines Schattens – ließ er ebenfalls internationale Konkurrenz hinter sich und durfte den Photokina-Obelisken mit nach Hause nehmen, der als begehrteste europäische Auszeichnung gilt.

In seiner Wahlheimat Rain hat Helmut Savini 2013 den örtlichen Filmclub mitbegründet und stand ihm bis zuletzt als Ehrenmitglied zur Seite. Darüber hinaus sind zahlreiche Filme über Begebenheiten in der Tillystadt entstanden, mit denen Helmut Savini als Chronist wertvolle Dokumente hinterlassen hat.

Das Theater als Hobby

Auch von der Bühne her kennt man Helmut Savini. Knapp 30 Jahre lang widmete er sich bei der Schönenfelder Volksbühne seinem Hobby Theaterspielen und verkörperte zahlreiche markante Rollen in ländlichen Lustspielen. Darunter etwa den Altknecht Isidor im Schwank „Isidors dreistes Stück“. Jetzt ist für Helmut Savini der letzte Vorhang gefallen. Mit seiner Familie trauern all jene, denen er bei einer der vielen Gelegenheiten magische Momente geschenkt hat.

Themen folgen