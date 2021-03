vor 51 Min.

Hepatitis-C-Skandal: Donauwörther Narkosearzt muss vor Gericht

In der Donauwörther Donau-Ries Klinik hat ein Narkosearzt mehrere Patienten mit Hepatitis C angesteckt. Deshalb muss er sich jetzt vor Gericht verantworten.

Der ehemalige Narkosearzt am Donauwörther Krankenhaus muss sich wegen gefährlicher Körperverletzung in 51 Fällen vor Gericht verantworten. Was ihm noch vorgeworfen wird.

Von Barbara Wild

Die Staatsanwaltschaft Augsburg hat gegen den ehemaligen Narkosearzt der Donau-Ries Klinik Donauwörth Anklage erhoben. Dem 58-jährigen Anästhesisten wird gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Wie berichtet soll der Medizinier im Krankenhaus Donauwörth mehrere Patienten mit Hepatitis C infiziert haben.

"Die Staatsanwaltschaft hat gegen den 58-jährigen Arzt, der rund zehn Jahre bis Ende April 2018 bei der Donau-Ries Klinik als Anästhesist eingesetzt war, wegen 51 Fällen der gefährlichen Körperverletzung jeweils zusammentreffend mit Unterschlagung und einem Verstoß gegen das Medizinproduktegesetz sowie einer weiteren Unterschlagung Anklage zum Landgericht Augsburg erhoben", heißt es in einer Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Augsburg am Dienstagnachmittag.

Hepatitis-C-Skandal in Donauwörth: Staatsanwaltschaft Augsburg geht von mindestens 51 Fällen aus

Der Angeschuldigte, der sich aufgrund einer Erkrankung regelmäßig selbst Schmerzmittel gespritzt haben soll, um seine Arbeitsfähigkeit aufrechtzuerhalten, sei hinreichend verdächtig, in der Zeit von Februar 2017 bis Ende April 2018 Narkosemittel von den für Operationen vorbereiteten Mengen abgezweigt und sich selbst injiziert zu haben. Dabei soll es durch die Missachtung von Hygieneregeln in 51 Fällen zur Übertragung des Hepatitis C Virus auf die von ihm als Anästhesisten betreuten Patienten gekommen seien.

Diese schematische Darstellung zeigt das Virus Hepatitis C. Es wird von Blut zu Blut übertragen. So auch bei der Infektionswelle im Krankenhaus in Donauwörth. Bild: dpa

Zudem soll eine OP-Schwester Ende April 2018 beobachtet haben, wie der Angeschuldigte sich abgezweigtes Narkosemittel intravenös injizierte. Der gesetzliche Strafrahmen beträgt für gefährliche Körperverletzung Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren, für veruntreuende Unterschlagung, die vorliegt, wenn, wie hier vorgeworfen, der unterschlagene Gegenstand anvertraut war, Freiheitsstrafe von einem Monat bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe und für die angeklagten Verstöße gegen das Medizinproduktegesetz, die vorliegen können, wenn das bei der Narkose eingesetzte Material verunreinigt war, Freiheitsstrafe von einem Monat bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.

Über die Eröffnung des Verfahrens wurde noch nicht entschieden und daher auch noch keine Termine zur Hauptverhandlung bestimmt, heißt es in der Pressemitteilung.

