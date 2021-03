12:25 Uhr

Hepatitis C Skandal in Donauwörth: Warum ein Prozess wichtig ist

Der Vorgang an der Donauwörther Klinik ist keine Lapalie. Einige Patienten kämpfen bis heute mit den Folgen – körperlich und psychisch. Jetzt haben Sie eine Chance zu erfahren, wie das alles überhaupt passieren konnte.

Von Barbara Wild

Endlich gibt es eine klare Ansage: Der Skandal um die Hepatitis-C-Infektionen am Donauwörther Krankenhaus wird juristisch aufgearbeitet. Eine öffentliche Verhandlung zeigt, dass die Sache grundlegend geklärt werden soll. Das ist für alle Beteiligten wichtig.

Erinnern wir uns zurück an die schier unglaubliche Nachricht vor fast zweieinhalb Jahren: ein Narkosearzt in der Donau-Ries-Klinik hat Patienten mit Hepatitis C infiziert. Anfangs war von drei Betroffenen die Rede. Dann aber forschte das Gesundheitsamt Donau-Ries unter seinem damaligen Leiter Rainer Mainka intensiv nach, nahm in mehreren Runden am Ende Blutproben von über 1700 Patienten. Das Ergebnis: 63 Betroffenen Menschen waren infiziert und mussten eine umfangreiche Behandlung durchlaufen.

Hepatitis-C-Skandal in Donauwörth: Jetzt muss auch die Sicht des Narkosearztes gehört werden

Der Vorgang am Donauwörther Haus des gKU ist keine Lapalie. Einige Patienten kämpfen bis heute mit den Folgen – körperlich und psychisch. Gleichzeitig wissen sie nach wie vor nicht, wie das alles eigentlich überhaupt passieren konnte. Für sie kann der Prozess noch immer offene Fragen endlich beantworten.

Und schließlich geht es auch um die Sicht des angeschuldigten Mediziners. Was hat dazu geführt, dass er seinen Dienst im Donauwörther Haus nicht mehr ohne aufputschende Schmerzmittel zu schaffen glaubte? Vermutlich wird der Prozess auch eine gewisse Tragik offenbaren – und sicher auch weitereichende Schwächen unseres Gesundheitssystems.

Lesen Sie dazu:

Themen folgen