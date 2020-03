vor 50 Min.

Herdplatte an: Feuerwehr rückt aus

Aufregung in der Parkstadt in Donauwörth: Rauchmelder schlagen an.

Eine Herdplatte, die nicht ausgeschaltet wurde, hat am Mittwoch zu einem Feuerwehreinsatz in der Donauwörther Parkstadt geführt. Das berichtet die Polizei.

Ein 61-Jähriger ließ in der Sebastian-Franck-Straße den Elektroherd in der Küche seiner Wohnung an, als er zur Arbeit fuhr. Auf der Herdplatte befand sich eine Bratpfanne. Deren Inhalt begann nach einiger Zeit zu schmoren und schließlich zu brennen. Aufgrund des starken Qualms schlugen die Rauchmelder in der Wohnung des Mehrfamilienhauses an. Bewohner alarmierten schließlich um 12.25 Uhr die Feuerwehr Donauwörth. Diese war wenig später mit einem kompletten Zug, bestehend aus 14 Einsatzkräften, vor Ort. Beamte der Polizei Donauwörth, die ebenfalls verständigt wurde, öffneten mit einem Werkzeug die Wohnungstüre. Es befanden sich jedoch keine Personen darin. Durch die Feuerwehrkräfte erfolgte eine technische Entrauchung aller Zimmer.

Größerer Sachschaden entstand wohl nicht. Die Gesetzeshüter ermitteln nun gegen den 61-Jährigen, weil er fahrlässig eine Brandgefahr herbeigeführt hatte. (dz)

