20:57 Uhr

Hier finden Frauen Zuflucht und Hilfe

Frauenhaus Nordschwaben gibt es seit 1994. Zuletzt sind dort 23 Frauen und 22 Kinder untergekommen. In 85 Prozent dieser Fälle ging die Gewalt vom Partner aus.

Bei der Mitgliederversammlung des Vereins „Projekt Frauenhaus – Hilfe bei Gewalt an Frauen und Kindern“ ist Maja Pauer aus Höchstädt wieder zur Vorsitzenden gewählt worden. Die Stellvertreterinnen sind Ursula Kneißl-Eder ( Buchdorf) und Manuela Limbeck ( Nördlingen). Die Kasse verwaltet weiterhin Evelyn Peeters-Dehlau ( Lauingen), Schriftführerin bleibt Britta Wülfing ( Binswangen). Neu im Vorstand ist Beisitzerin Karin Korbelka ( Donauwörth). Kassenprüferinnen sind Silvia Gollmer und Carina Rosskopf. Lotte Hins gibt einer jungen und aktiven Frau, Manuela Limbeck, bewusst die Chance, künftig mehr Verantwortung zu übernehmen.

1990 gründeten aktive und engagierte Frauen den Verein. Vier Jahre später, im Oktober 1994, wurde das Frauenhaus Nordschwaben seiner Bestimmung übergeben. Die Zuständigkeit erstreckt sich auf die Landkreise Donau-Ries und Dillingen. Körperlich oder seelisch misshandelte und von Misshandlung bedrohte Frauen erhalten dort Schutz und vorübergehende Unterkunft. Zwei Sozialpädagoginnen und eine Erzieherin bieten den betroffenen Frauen Schutz und Hilfestellung.

Gewalt in den eigenen vier Wänden

Ursula Kneißl-Eder stellte den Jahresbericht vor. Im Jahr 2018 fanden 23 Frauen und 22 Kinder im Frauenhaus Nordschwaben Zuflucht und Unterstützung. Die meisten Frauen waren zwischen 20 und 40 Jahre alt, die meisten Kinder zwischen drei und zwölf Jahre alt. In 85 Prozent der Fälle sei der Ehemann oder der Lebenspartner der Täter gewesen. Dies zeige, dass Frauen, die von Gewalt betroffen sind, diese überwiegend durch ihre Beziehungspartner erfahren und die Gewalt fast immer in den eigenen vier Wänden geschieht.

Im Vergleich zum Vorjahr habe sich gezeigt, dass etwas weniger Frauen zurück in die gewaltgeprägte Lebenssituation gingen. 25 Prozent der Frauen bezogen nach dem Frauenhausaufenthalt eine neue eigene Wohnung. Im Berichtszeitraum ist das externe Beratungsangebot von insgesamt 201 Personen (Betroffene, Bekannte, Verwandte) wahrgenommen worden, persönliche Beratung erfolgte in 22 Fällen. Im Jahr 2018 wurden im Frauenhaus alle Zimmer, in denen die Frauen mit ihren Kindern leben renoviert, deshalb war die Belegung geringer.

Freude über Unterstützung

Die Rotary Clubs Dillingen und Donauwörth unterstützen den Verein Projekt Frauenhaus mit 20000 Euro. Die Anschaffung von neuen Möbeln, die Erstellung einer neuen Homepage sowie das Layout und der Druck neuer Flyer sollen damit gefördert werden. Das Frauenhaus ist für die Region heute mindestens genauso wichtig wie vor 25 Jahren. Der Vorstand freut sich über Frauen, die die Arbeit im Verein aktiv unterstützen wollen. Interessentinnen können sich unter Telefon 09074/922109 melden. Nach wie vor ist der Verein auf Spenden und Bußgelder angewiesen, heißt es in der Pressemitteilung. pm

Themen folgen