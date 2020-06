05.06.2020

Hier wird Corona sichtbar

Unser Leben mit dem Virus

Corona kann man nicht sehen. Das Virus ist unsichtbar, eine Infektion erst nach Tagen spürbar – wenn überhaupt.

Doch die Folgen der Pandemie sind sichtbar. Überall, in unserem Alltag, vor unserer Haustür. Nicht nur die eigene Schutzmaske, die am Autospiegel baumelt, ist das Symbol dieser Zeit. In vielen Bereichen kann man sehen, was Corona mit unserem Leben macht. Stationen für Desinfektion, Schilder mit Abstandsregeln und Wegweiser, die einen direkten Kontakt verhindern sollen – egal, ob beim Metzger, beim Becker oder in der Eisdiele. All das hat unser Fotograf Simon Bauer bei seiner Fotoreise durch Rain und Donauwörth festgehalten.

Und seine Bilder zeigen deutlich: Es gibt in diesen kontaktlosen Zeiten auch Spuren der Hoffnung und des Zusammenhalts. Vor Kindergärten, an Fenstern oder einfach an einem Gartenzaun haben Menschen bunte Bilder gemalt oder Poster mit Botschaften angebracht – damit wir alle durchhalten und zusammenhalten. (fene)

Themen folgen