vor 51 Min.

Hier wird gespielt

Im Landkreis entsteht eine Spielstadt

Eine Stadt von und für Kinder, in der es wie in einer richtigen Stadt zugeht, die Teilnehmer ihr eigenes Geld verdienen und wieder ausgeben können, Kinder Bürgerversammlungen abhalten und einen Bürgermeister wählen. Das gibt es nicht? Doch! In den Sommerferien (19. bis 23. August 2019) können alle 7 bis 14-Jährigen zu Bürgern in unserer Spielstadt Donauries werden.

Organisiert und durchgeführt wird die Spielstadt durch die Kommunale Jugendarbeit des Landkreises, den Kreisjugendring Donau-Ries und die Stadtjugendpflege Donauwörth. Das ehrenamtliche Betreuerteam vor Ort wird im Vorfeld qualifiziert und in die Planungen involviert. Vereine, Verbände, Dienstleister und Handwerksbetriebe sind eingeladen, sich tage- oder stundenweise mit einem Aktionsangebot für die Kinder in der Spielstadt einzubringen. Die Organisatoren suchen Unterstützung für Aktionsbereiche wie ein Sportzentrum, Gärtnerei, Sanitäter, Presse.

Spenden wie Kreativmaterial, Farben, Holz, Stoffe, Pflanzen, Getränke und Backwaren werden gerne angenommen. Alle, die sich als Teamer, Partner oder mit einem Aktionsangebot in die Spielstadt einbringen möchten, laden wir zu einem Infoabend am Freitag, 29. März, um 18 Uhr in die Geschäftsstelle des Kreisjugendring Donau-Ries, Kreuzfeldstr. 12 in Donauwörth ein. Anmeldung unter Telefon 0909/21780. (dz)

Themen Folgen