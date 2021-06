Die neue Saison am See ist gestartet

Die Wasserwacht wird bis Ende August in Hamlar aufpassen

Die Badesaison hat begonnen, die Badegäste strömen zum Hamlarer Baggersee. Um für die Sicherheit der Badegäste zu sorgen, hat auch die Wachsaison für die Wasserwacht Bäumenheim angefangen.

Bis Ende August werden die ehrenamtlichen Wasserretter an den Wochenenden und Feiertagen von 12.30 Uhr bis 17 Uhr vor Ort sein. Michael Haller, der Vorsitzende der Ortsgruppe Bäumenheim, freut sich: „Heuer können auch wieder unsere jugendlichen Mitglieder beim Wachdienst mithelfen.“ Aufgrund der Corona-Lage fiel diese Ausbildungsschiene für junge Wasserretter und Rettungsschwimmer im vergangenen Jahr komplett aus. „Wir üben auch während der gemeinsamen Wachdienste Einsatzszenarien. Auf diese Weise werden unsere jungen Wasserwachtler an Rettungssituationen herangeführt und sie lernen, Verantwortung für Mensch und Material zu übernehmen.“

Bäumenheims Bürgermeister Martin Paninka stattete der Wasserwacht-Ortsgruppe zum Saisonauftakt einen Besuch in der neuen Wachstation im Naherholungsgebiet ab. Dabei begutachtete er auch die fertig eingerichteten Räume der Wachstation.

„Die Anforderungen an die Ausstattung einer funktionsgerechten Wachstation sind hoch“, erläutert Haller. „Da die notwendigen Anschaffungen sehr teuer waren, bedanken wir uns bei der Gemeinde Asbach-Bäumenheim für die großzügige Unterstützung. Es ist ein gutes Gefühl, erstmalig in der neuen Wachstation den Wachdienst zu beginnen.“

Und noch eine Neuerung gibt es in diesem Jahr. Bereits im vergangenen Sommer fielen Schwimmer auf, die orangefarbene Bojen im Wasser hinter sich herzogen. In diesem Jahr stellt die Gemeinde 20 Bojen zur Verfügung, die die Bürger an der Wachstation kostenlos ausleihen können. Haller erklärt: „Das Angebot der Gemeinde ist ein wertvoller Beitrag, die Sicherheit der Badegäste im Wasser zu erhöhen. Zumal die Hallenbäder seit Monaten geschlossen sind und die Schwimmbegeisterten keine Möglichkeit hatten, ihre Kondition im Wasser zu trainieren. Dabei kann man leicht seine Fähigkeiten überschätzen.“ Die aufblasbaren Bojen werden einfach um den Bauch gegurtet. Beim Schwimmen behindern sie die Bewegungen nicht. Bei Bedarf kann der Schwimmende sich daran festhalten und sich ausruhen. Dank der Signalfarbe können Personen, die im Wasser Schwierigkeiten bekommen, schneller gefunden werden.

„Bitte achten Sie speziell auf Ihre Kinder. Durch die vielen ausgefallenen Schwimmkurse und Schwimmstunden in den Schulen hat die Schwimmfähigkeit der Kinder sehr nachgelassen“, appelliert Michael Haller. (pm)