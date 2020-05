vor 50 Min.

Hilfe für Vereine in Corona-Krise

Stadtkapelle und TSV-Turner in Not

In der aktuellen Corona-Situation haben auch die Vereine in der Region zu leiden. Zwei Anträge um Unterstützung in der Krise haben nun auch den Monheimer Stadtrat beschäftigt. Der Tenor dabei war: Alle Vereine sollten Hilfestellung von der Kommune erhalten können.

Aktuell ging es in der Sitzung um Schreiben der Stadtkapelle Monheim sowie der Turner des TSV. Die Vertreter der Stadtkapelle baten darum, die Nebenkosten für die Räumlichkeiten im Kreuzwirt zu erlassen. Momentan habe man keine Einnahmen, da weder Unterricht noch Veranstaltungen durchgeführt werden können. Die laufenden Kosten würden jedoch trotzdem anfallen, berichtete Vorstands- und Ratsmitglied Norbert Meyer (SPD).

Die TSV-Turner erhofften sich in ihrem Antrag den Verzicht auf die städtische Hallenmiete. Peter Bullinger (CSU) ergriff in seiner Funktion als Spartenleiter und Vorstand des Vereins für die Turner das Wort. So sei der hauptamtliche Trainer derzeit in Kurzarbeit, und allein durch das ausgefallene Trainingscamp an Ostern habe man einen Ausfall von 20000 Euro zu verzeichnen.

Bei den Stellungnahmen der Ratsmitglieder zeigte Christof Böswald (MUM) Verständnis für die Situation der beiden Vereine, man müsse aber an alle ehrenamtlich geführten Klubs im Stadtgebiet denken. Lothar Roßkopf (PWG) mahnte, ob Diskussionen über finanzielle Unterstützung aktuell nicht zu früh seien: „Man weiß nicht, wie lange die Situation noch andauert.“ Zweite Bürgermeisterin Anita Ferber (PWG) befürchtete, künftig in jeder Sitzung Einzelanträge auf der Agenda zu haben. Sie bat um Vertagung des Themas, um sich gemeinsam Gedanken über eine generelle Unterstützung zu machen.

Sowohl Meyer als auch Bullinger, zeigten sich mit der Lösung einverstanden, ihre Anträge zu verschieben, damit zunächst vonseiten der Stadt alle weiteren Vereine kontaktiert werden können. (unf)

