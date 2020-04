vor 33 Min.

Hilfe und Unterhaltung

Noch mehr Ideen, um die Krise gemeinsam zu meistern

Gottfried Blechschmidt, Initiator des Donauwörther Bücherregals, erinnert in diesen Zeiten an diese für jedermann offenstehende Form der Unterhaltung in Donauwörth am Museumsplatz. 24 Stunden und sieben Tage die Woche dürfen dort Bücher ausgeliehen werden. „Holen Sie sich ein Buch oder auch zwei oder drei und geben Sie gelesene Bücher wieder zurück“, so Blechschmidt, der zugleich an die Ordnung und Übersicht erinnert.

„Via del Gusto hilft Italien“ – unter diesem Motto haben die Geschäftsführer des in Donauwörth ansässigen Unternehmens, Joachim Schoser und Markus Bongartz kurzfristig eine Spendenaktion ins Leben gerufen. „Wir alle leben und lieben Italien. Die Situation vor Ort ist dramatisch und mittlerweile als katastrophal zu bezeichnen“, sagt Bongartz. Deswegen wollen sie einfach und schnell helfen und konkret die Krankenhäuser in Santa Croce di Moncalieri, Maggiore di Chieri und San Lorenzo di Carmagnola bei der Beschaffung von wichtigen Geräten für die Intensivstationen unterstützen. Die drei Krankenhäuser liegen in der Nähe von Turin und damit in der Region, in der zahlreiche Lieferanten der Lebensmittel sitzen, die das Via del Gusto verkauft. „Wir haben dadurch viele persönliche Verbindungen dorthin“, erklärt Bongartz. Die Aktion läuft seit einigen Tagen und in dieser Zeit sind bereits 1200 Euro auf dem extra eingerichteten Treuhandspendenkonto eingegangen. „Wir hoffen, dass wir eine möglichst hohe Summe zusammenbringen und werden uns auch selber entsprechend finanziell beteiligen“, so Schoser.

Info: Spendenkonto bei der Raiffeisen-Volksbank Donauwörth, Stichwort Via del Gusto für Krankenhäuser in Turin; IBAN: DE 28 7229 0100 0103 0890 88; BIC: GENODEF1DON. Eine Spendenquittung kann leider nicht geschickt werden.

Einen Aufruf an alle veröffentlicht das Mehrgenerationenhaus Donauwörth. Jeder, der möchte, kann einen Brief schreiben, ein Bild malen oder eine Karte gestalten. Diese Post einfach in den Briefkasten am Haus der Begegnung werfen. Sie wird dann direkt an die umliegenden Seniorenheime weitergeleitet. Bitte die Briefumschläge mit Tesa oder Klebestift zukleben, nicht mit Speichel. (dz)

Themen folgen