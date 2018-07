vor 41 Min.

Hilfe wird dringend benötigt

Förderverein schickte fast sechs Tonnen Material zu der aus Donauwörth stammenden Schwester Christina. In Albanien mangelt es an Kleidung, Medikamenten, Hygieneartikeln und vielem mehr.

Die Erfolgsgeschichte der Hilfsbereitschaft für die Arbeit der in Albanien ansässigen Schwester Christina wird um ein weiteres Kapitel fortgeschrieben: Der in Donauwörth ansässige Förderverein, der die Ordensfrau in ihren humanitären Bemühungen im dortigen Kloster der Spirituellen Weggemeinschaft fördert, hat wieder einen Hilfstransport organisiert. Dies geschieht in aller Regel einmal pro Jahr.

Während in der Vergangenheit die Verantwortlichen des Vereins selbst nach Shkodra/Albanien fuhren, hat man dieses Mal unter anderem aus Kostengründen auf den Transport durch eine Spedition umgestellt. Der Verein verfügt seit einigen Jahren über gute Kontakte zu einer niederländischen Spedition, welche die Hilfsgüter kostengünstig als „Beiladung“ mit in das osteuropäische Land nahm.

Über 20 Helfer sortierten und verpackten in den vergangenen Wochen knapp sechs Tonnen Hilfsgüter. Diese bestanden aus Kleidung, Medikamenten, Verbandsmaterial, Hygieneartikeln und Spielsachen. Auch mehrere Kleinmöbel und Krankenbetten wurden befördert. So war die zur Verfügung stehende Ladefläche von fast 50 Kubikmetern schnell gefüllt.

Hilfsgüter werden „mit großer Freude“ empfangen

Zwischenzeitlich ging die Nachricht ein, dass der Transport sein Ziel erreicht hat und die Hilfsgüter vor Ort „mit großer Freude empfangen wurden“, so der Verein. Insbesondere zum Zwecke der Krankenversorgung benötigt die gelernte Krankenschwester Christina Medikamente und Verbandsmaterial, denn viele Bewohner aus dem Umfeld des Klosters können sich eine ärztliche Behandlung nicht leisten und sind auf die Hilfe der kleinen Krankenstation im Kloster angewiesen.

Schwester Christina, die aus Donauwörth stammt und noch enge Kontakte dorthin pflegt, bedankte sich bei allen Spender und Helfern für deren Unterstützung und versicherte, dass alle Sachen gut gebraucht werden könnten.

