Hippies und Waldelfen sorgen für Farbe beim Gaudizug in Wemding

Plus Der Faschingsumzug kommt ohne große Wagen aus. Die Teilnehmer und die Zuschauer stört das nicht – im Gegenteil. Das Thema Kommunalwahl sucht man aber vergebens.

Ein paar Tropfen vom Himmel können die Narren nicht aus dem Konzept bringen. „Der Regen – kein Problem“, sagt Helmut Schneid. Er leitet zusammen mit Matthias Hönle den 24. Gaudizug, der am Faschingsdienstag in Wemding loszieht. Als der Umzug pünktlich startet, nieselt es nur noch. Die Stimmung unter den rund 1200 Teilnehmern und den mehreren Tausend Zuschauern ist bestens.

Hunderte von Kindern stehen mit Taschen bereit, um Süßigkeiten zu ergattern. Viele Zuschauer zücken ihr Handy, um das Spektakel zu fotografieren oder zu filmen.

Nur noch Fußgruppen machen mit

Von Traktoren gezogene Wagen sind seit dem vorigen Jahr beim Gaudizug in Wemding nicht mehr zu sehen. „Wir haben nur noch Fußgruppen“, erklärt Hönle. So könne die Sicherheit besser gewährleistet werden. Die Faschingsgesellschaften und die närrischen Cliquen, die sich dem Gaudiwurm der Wemdosia anschließen, seien davon angetan. Sie loben laut Hönle das „schöne Flair“ des Umzugs.

Viele bunte Frösche versammelten sich hier auf dem Marktplatz.

Bei dem sind erstmals die Höllweiber aus Mertingen und die Burgfunken aus Neuburg mit am Start. Hingegen müssen die Harburger Schlosshexen kurzfristig passen, weil ein Großteil der Akteurinnen erkrankt ist.

Keine lokalen Themen mehr zu finden

Endgültig verschwunden scheinen im Wemdinger Faschingsumzug die örtlichen Themen – und das im Wahljahr 2020. Schade. Was bei dem Gaudiwurm zu sehen ist: viele bunte Kostüme. Eines globalen Problems nehmen sich einige Frauen aus Alerheim an. Sie kommen augenscheinlich aus dem Meer, und an ihnen hängt jede Menge Plastikmüll. „So ein Graus, Plastik raus“, ruft die Wortführerin unablässig.

Die Doosweiber zogen farbenprächtig als Pfaue durch die Wemdinger Altstadt.

Weitere Farbtupfer bilden beispielsweise die Doosweiber, die „lustigen Hühner“, die Doosperlen als Pfaue, die Diakonie als Hippies, die Doosköpf in schrillen Ballonseiden-Klamotten, die „Wilde 13“ als Waldelfen, die Lebenshilfe-Sportler, die Kolpingsfamilie, die Wasserwacht, die Küchengirls und die Schnattergänse.

Mit großen Abordnungen angereist sind die Blaumeisen aus Huisheim, der Carnevalsclub aus Harthausen, die Bettelsack-Narra aus Lauchheim, die Bärenfänger Unterkochen, die Heuberg-Hexen aus Zöschingen und die Faschingsfreunde aus Megesheim.

„Es ist ein Graus, Plastik raus!“ Diese Gruppe aus Alerheim machte auf die mit Plastikmüll verschmutzten Weltmeere aufmerksam. Darüber (von links) die Wemdinger Wasserwacht, die Mauchgugga aus Maihingen und eine Süßigkeiten-Spenderin.

Die gastgebende Wemdosia bietet alle Gruppen samt Elferrat auf. Für mächtig Dampf sorgen die Stadtkapelle Wemding, die Almgugga aus Mönchsdeggingen, die Mauchgugga aus Maihingen, der Fanfarenzug aus Harthausen, der Fanfarenzug Altwürttemberg aus Bopfingen, der Fanfarenzug aus Unterkochen und die Härtsfeld-Gugga.

Die Huaderle der Wemdosia führten den bunten Umzug am Dienstag an.

Am Marktplatz begrüßt Moderator Manfred Reichel die Teilnehmer, ehe dort eine Party steigt.

