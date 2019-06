vor 38 Min.

Historischer Kaufmannszug kommt in die Region

Alle vier Jahre macht sich ein historischer Kaufmannszug auf den Weg von Augsburg nach Seligenstadt in Hessen. In den kommenden Tagen macht er in Harburg, Nördlingen und Maihingen Station.

Tross aus Augsburg gelangt von Gut Schwaighof her in den Donau-Ries-Kreis und macht auch Station in Harburg, Nördlingen und Maihingen.

Begegnung aus einer anderen Zeit: Alle vier Jahre zieht ein historischer Kaufmannszug von Augsburg ins hessische Seligenstadt. Die Zeitreise mit 170 Beteiligten, 18 Fuhrwerken mit insgesamt 44 Pferden geht am heutigen Samstag los und führt am Sonntag, Montag und quer durch den Landkreis Donau-Ries.

Lagerplatz unweit der Burg

Endstation der ersten von insgesamt 14 Etappen ist am Samstag Gut Schwaighof bei Allmannshofen im angrenzenden Kreis Augsburg. Gegen 18 Uhr wird der Zug dort erwartet. Am Sonntag folgt von 9 Uhr an die zweite Etappe. Sie führt über 28 Kilometer nach Harburg zum oberen Burgparkplatz. Dort erwarten Bürgermeister Wolfgang Kilian und die Stadtkapelle die „Kaufleute“.

Am Montag, 3. Juni, geht es von dort weiter nach Nördlingen. Die Knabenkapelle begrüßt dort den Tross und geleitet ihn über Berger Straße, Hallgasse und Windgasse zum Rathaus. Dort erwartet ein historisch gewandetes Empfangskomitee, dargestellt vom Verein Alt Nördlingen, die Gäste. Das Nachtlager wird dann auf der Kaiserwiese aufgeschlagen. Am Dienstag, 4. Juni, steht die Etappe von Nördlingen nach Maihingen auf dem Programm, am Mittwoch, 5. Juni, ziehen die Akteure von Maihingen nach Dinkelsbühl. Ankunft soll jeweils zwischen 16 und 18 Uhr sein.

Den Weg nahmen früher schwäbische Händler, um zur Frankfurter Messe zu gelangen. Daran erinnert der historische Kaufmannszug, der schon 2007, 2011 und 2015 nach Seligenstadt gezogen ist.

Hauptsächlich über Feld-, Wald- und Radwege

Die Wegstrecke führt hauptsächlich über Feld-, Wald-, Wiesen- und Radwege, um dem schnellen motorisierten Straßenverkehr aus dem Wege zu gehen. „Dabei bemühen wir uns aber trotzdem, die historisch belegte Strecke, weitgehend beizubehalten“, versprechen die Organisatoren vom Arbeitskreis „Kaufmannszug Seligenstadt“, der sich rund um die Familie Sprey gebildet hat.

Die Idee, einen Kaufmannszug nachzustellen, wie er vor 300 Jahren durch Süddeutschland zog, entstand übrigens nach einem Fastnachtsumzug der Hessen. (pm)

