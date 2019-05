05:50 Uhr

Historisches Fest in Wemding: Feuerwehr zieht um

Ein neuer Platz für Jacke, Hose, Stiefel und Helm: Uli Dollman an einem provisorischen Kleiderständer in der Ausweichhalle.

Das anstehende Spektakel in Wemding stellt die Wehr vor ein Problem. Wie dieses gelöst wird und warum eine solche Aktion gar nicht so einfach ist

Von Wolfgang Widemann

Die Altstadt in Wemding ist eine ideale Kulisse für ein historisches Fest. Ein solches steht bekanntlich in der kommenden Woche an. Tausende Besucher flanieren dann durch die Gassen und feiern in den Lagern. Mittendrin in der Festzone steht das Wemdinger Feuerwehrhaus – ein Problem. Bei einem Alarm müssten die Feuerwehrleute mit ihren Autos ganz schnell dorthin gelangen und dann mit den großen Löschfahrzeugen ausrücken – mitten durch die Menschenmenge. „Das geht nicht“, waren sich die Verantwortlichen bei den Vorbereitungen für das Spektakel einig. Deshalb ist die Freiwillige Feuerwehr nun umgezogen. Für zwölf Tage ist eine normalerweise gewerblich genutzte Halle am südlichen Stadtrand das Ersatzdomizil der Einsatzkräfte.

Jeder Feuerwehrmann muss wissen, wo seine Ausrüstung steht

Der Umzug einer Feuerwehr müsse reiflich überlegt und gut vorbereitet sein, sagt Kommandant Christian Brunner-Hauck. „Wir waren in dieser Woche jeden Tag beschäftigt“, berichtet er, als Dutzende von Mitgliedern an diesem Donnerstagabend zum Feuerwehrhaus kommen und ihre persönliche Ausrüstung – dazu gehören Schutzanzug, Stiefel, Helm und Handschuhe – aus dem Spind nehmen und zu den Fahrzeugen tragen, die auf dem Schlosshof stehen.

Über lediglich zwei Tore verfügt das Ersatzquartier der Wemdinger Feuerwehr. Deshalb mussten die Fahrzeuge genau eingeparkt werden.

Ziel sei, den Umzug möglichst auf einen Schlag zu bewältigen, erklärt Brunner-Hauck. So soll gewährleistet sein, dass nichts durcheinandergerät und die Wehr mit ihren 81 Aktiven gleich wieder einsatzbereit ist. Weil die Schränke, in denen die Ausrüstung liegt, fest eingebaut sind und im Ersatz-Feuerwehrhaus viel weniger Platz ist, werden nur die (mobilen) Spinde der Jugendfeuerwehr auf zwei Anhänger gepackt.

Im Konvoi geht es mit den sieben Einsatz- und vielen Privatfahrzeugen aus dem Stadtzentrum in den Sandbichelring. Dort hat Elmar Hönle – er ist Mitglied der Feuerwehr – seinen Handwerksbetrieb. Die Halle, von der eine Hälfte zurzeit ohne leer steht, stellt Hönle für die zwölf Tage zur Verfügung.

Provisorische Leitungen installiert

Weil die Feuerwehrautos ständig an Strom und Druckluft angeschlossen sind, wurden in der Halle provisorische Leitungen installiert. In das Gebäude mit den zwei Toren passen nur die fünf großen Fahrzeuge der Feuerwehr. Vorsichtig rangieren die Fahrer die Lastwagen rückwärts auf den jeweiligen Stellplatz. An der Rückwand stehen zwischen hohen Regalen Kleiderstangen und die Spinde. Jeder Aktive bringt seine Ausrüstung selbst dorthin, um bei einem Alarm nicht erst nach Hose, Jacke und Helm suchen zu müssen.

Kommandant Christian Brunner-Hauck mit seiner Ausrüstung.





„Ich weiß, es ist ein bisschen eng“, sagt der Kommandant zu der versammelten Mannschaft. Er informiert diese auch gleich, wo sie im Einsatzfall parken dürfen – direkt an der Grundstückszufahrt hat die Stadt eigens Halteverbotschilder aufgestellt –, wo die Schalter für die elektrischen Tore und für das Licht sind. Für das Führungs- und das Mehrzweckfahrzeug ist in der Halle kein Platz. Sie stehen vor dem Gebäude.

Wäre es angesichts des Aufwands und der Einschränkungen nicht sinnvoller, die Wemdinger Feuerwehr einfach für die zwölf Tage abzumelden? Das sei nicht möglich, antwortet Brunner-Hauck. Schließlich handle es sich um eine Stützpunktfeuerwehr, die beispielsweise über eine Rettungsschere und eine Drehleiter verfügt – und jährlich zwischen 70 und 100 Einsätze verzeichnet.

Feuewehr verwandelt sich in den „Schlossherrenhof“

Die fest installierten Anlagen (Atemschutzwerkstatt und Schlauchwaschanlage) bleiben im eigentlichen Feuerwehrhaus. Die Fläche vor diesem verwandelt sich für das historische Treiben in das Lager der „Schlosshofherren“. Dahinter steckt neben der Wemdosia und dem Jugendzentrum auch die Feuerwehr. Rund 50 Mitglieder von dieser helfen bei der Bewirtung mit. Um während dieser Zeit stets einsatzbereit zu sein, stehen nach Auskunft des Kommandanten täglich wechselnd ausgewählte Aktive bereit.

Die Umzugsaktion ist abgesprochen mit der Kreisbrandinspektion und der Leitstelle in Augsburg. Letztere musste das Alarmierungsprogramm ändern. Bei der „kleinen Schleife“ wird normalerweise nur die Hälfte der Einsatzkräfte in Wemding per Piepser verständigt. Über die Festtage sind es alle Aktiven.

Mit vereinten Kräften holten die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Wemding einen Teil der Spinde aus dem Feuerwehrhaus am Schlosshof. Der Umzug war lange vorbereitet und genau geplant.

Wohl am 4. Juni kehrt die Wemdinger Feuerwehr in das Gebäude am Schlosshof zurück. In ein paar Jahren werden die Einsatzkräfte erneut ausziehen – dann aber für immer. Bekanntlich soll vor den Toren der Altstadt ein neues Feuerwehrhaus gebaut werden. Eine ähnliche Aktion ist am dortigen Standort in Zukunft nicht zu erwarten.

