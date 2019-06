vor 16 Min.

Hitze hat die Menschen im Kreis Donau-Ries im Griff

Die hohen Temperaturen sorgen für mehr Betrieb in der Notaufnahme. Welche Probleme auftreten und wie Schüler bei ihren Prüfungen bei der Hitze unterstützt werden.

Von Fabian Kapfer

Donauwörth Die Warteschlangen vor den Freibädern und Eisdielen sind in diesen Tagen lang. Auch bei kleineren Brunnen in der Stadt wird gerne ein Stop eingelegt, um kurz die Hände hineinzuhalten und sich bei den stechenden Temperaturen kurz abzukühlen. Kein Wunder – man erfrischt sich lieber im kühlen Nass oder bei einem Eisbecher, als bei der Arbeit im heißen Büro zu sitzen oder in den Klassenzimmern zu pauken. Einige Schüler schreiben derzeit ihre Abschlussprüfungen. Aber auch im Krankenhaus ist zu spüren, dass die Temperaturen den Menschen zu schaffen machen.

In der Notaufnahme im Donauwörther Krankenhaus macht sich das aktuelle Wetter bemerkbar . Dr. Holger Häderle, Oberarzt und zuständig für die Notaufnahme, erklärt: „Wir haben aktuell schon deutlich mehr Arbeit als sonst. Viele ambulante Patienten sind hier, weil sie mit dem Kreislauf Probleme haben, unter starken Kopfschmerzen leiden oder einen Kollaps hatten. Das sind oft Menschen, die normalerweise überhaupt keine gesundheitlichen Probleme haben. Wir geben ihnen eine Infusion und nach wenigen Stunden können sie wieder gehen.“ Es gebe aber auch viele chronisch erkrankte Personen, die unter der Hitze sehr leiden, so der Oberarzt weiter. „Da geht es dann nicht so schnell wie bei unseren ambulanten Patienten. Bei chronisch erkrankten Menschen macht sich deren Erkrankung so stark bemerkbar, dass wir sie auch stationär aufnehmen und im Krankenhaus behalten“, berichtet Häderle. Des weiteren sei auch eine steigende Anzahl von Infekten auffällig. So seien deutlich mehr Personen mit Magen-Darm-Infekten oder Atemwegserkrankungen derzeit in der Notaufnahme, sagt der Oberarzt.

Hitzefrei gab es bislang noch nicht

Auch im Seniorenheim des BRK in Donauwörth macht die Hitze den älteren Menschen und auch den Pflegern zu schaffen. Heimleiter Timo Böllmann beschreibt, wie die Senioren bei den hohen Temperaturen geschont werden: „Veranstaltungen, die draußen stattfinden, machen wir vor zehn Uhr vormittags, danach bleiben die Leute im Haus. Wir geben ihnen viel zu trinken, gestern haben wir auch gemeinsam Eis gegessen. Auch Obst steht auf dem Speiseplan, vor allem Melonen, weil diese viel Wasser enthalten. Generell versuchen wir, den Wasserhaushalt auf einem guten Stand zu halten und nicht in die größte Hitze zu gehen.“ Abschlussprüfungen werden gerade beispielsweise bei der Realschule Heilig-Kreuz geschrieben. Dort versucht die Schulleitung aber auch, den Schülern ihre Prüfungsphase unter diesen Umständen erträglich zu machen. Schulleiter Joachim Düsing erklärt: „Die Prüfungen werden bei uns in zwei Klassenzimmern auf der Nordseite geschrieben.Wir haben eine Umverteilung vorgenommen, da es dort gut zu lüften und einigermaßen kühl ist. Generell ist das aber nichts neues, auch in den vergangenen Jahren haben die Abschlussprüfungen bei höheren Temperaturen stattgefunden. Das wird auch dieses Jahr wieder gut gehen.“

Schüler sitzen an Abschlussprüfungen

Für die anderen Schüler gab es am Mittwoch kein Hitzefrei, die letzten drei Unterrichtsstunden wurden aber um zehn Minuten gekürzt. „So war der Unterricht schon um 12.30 Uhr statt um 13 Uhr zu Ende. Vor allem jüngere Schüler, die Busse oder Züge rechtzeitig erreichen müssen, können bei den Temperaturen somit etwas früher gehen. Zudem besteht auch die Möglichkeit, in der kühlen Aula zu warten“, so Düsing weiter.

Nicht weit davon entfernt, in der Ludwig-Auer-Mittelschule, sitzen Schüler auch an ihren Prüfungen. Am Vormittag sei das allerdings auch für die Schüler noch erträglich, wie Schulleiterin Heike Ritzka berichtet: „Bei uns lüftet der Hausmeister in der Früh und die Jalousien werden heruntergelassen. Die Englischprüfung war bei uns zum Beispiel bis halb elf, da war es schon noch relativ kühl. Bisher habe ich auch noch keine einzige Klage von Schülern bekommen. Ich denke, sie kommen damit klar.“

Hitzefrei gab es auch bei der Mittelschule noch nicht, da bei diesem Thema auch wichtige Formalitäten geklärt werden müssen, wie Ritzka informiert: „Während der Prüfungszeit gibt es bei uns kein Hitzefrei. Außerdem brauchen wir die Einverständniserklärung der Eltern, um die Schüler früher gehen lassen zu können. Diejenigen, die bei uns bleiben, werden selbstverständlich bis zum regulären Unterrichtsende betreut.“ Beim Nachmittagsunterricht gibt es allerdings eine Ausnahme: „Der Sportunterricht am Nachmittag fällt aus. Das können wir unseren Schülern nicht zumuten, da sollen sie sich lieber am Baggersee oder im Freibad erfrischen“, so die Schulleiterin weiter.