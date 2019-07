Hitzeperioden: immer öfter, immer heißer

Plus Die Daten des Donauwörther Wetterbeobachters Werner Neudeck aus Donauwörth belegen, dass auch in der Region Hitzewellen extremer werden

Ein Garten eines Reihenhauses in Riedlingen, die Sonne brennt gnadenlos, kein Lüftchen regt sich. 35,4 Grad ist an diesem Mittwoch die Maximaltemperatur. Gluthitze. Hier, zwischen Tomaten und Rosen ist das nicht nur spürbar, sondern vor allem messbar. Denn hier steht die Wetterstation von Werner Neudeck. Seit 36 Jahren misst und dokumentiert er die Witterungsverhältnisse in Donauwörth: Wind, Niederschlag, Sonnenstunden, Temperatur. Luftdruck – und eben jetzt, die Hitzewelle Nummer vier in diesem Jahr – vielleicht sogar mit 40 Grad?

„Ich denke nicht, dass wir die 40 Grad erreichen werden“, sagt der passionierte Wetterbeobachter. „Unsere Lage ist einfach nicht mit Gebieten wie dem Rheingraben zu vergleichen.“ Doch was er schon feststellen kann und auch seine Daten bestätigen: In Donauwörth werden die Abstände zwischen den Hitzeperioden kürzer und innerhalb dieser Phasen steigen die Höchsttemperaturen immer weiter an. „Vor dem jahr 2000 war der Abstand zwischen zwei Hitzewellen meist etwa zehn Jahre, das hat sich mittlerweile auf zwei bis vier Jahre verkürzt“, erklärt er seine Daten. In der Meteorologie versteht man darunter Phasen, in denen auf aufeinanderfolgenden Tagen jeweils über 30 Grad erreicht werden. „Ein Monat kann also durchaus zehn heiße Tage haben, doch wenn diese nicht aufeinanderfolgen, wird der Begriff „Hitzewelle“ nicht verwendet“, macht er klar.

Zehn Jahre Pause bis 2013

Im August 2003 gab es 13 Tage, an denen in Folge Temperaturen über 30 Grad erreicht wurden, darunter waren sogar drei Tage mit Werten von 35 und 36 Grad. Dann war zehn Jahre Pause bis 2013. Damals maß Neudeck mit seiner Wetterstation zwei Hitzewellen im Juli mit Temperaturen zwischen 30 und 36 Grad. Den bisherigen Maximalwert aber lieferte eine Hitzeperiode nur zwei Jahre später – im Juli und August 2015 wurden in drei Wellen Temperaturen über 30 Grad gemessen. Der heißeste Tag überhaupt in der bisherigen Messung von Werner Neudeck war der 7. August 2015. Damals zeigte seine Wetterstation die Zahl von 37,5 Grad an. „Das war der bisherige Gipfel“, so der gebürtige Donauwörther, der es mittlerweile mit seinem Wetterhobby in der Region zu einiger Bekanntheit gebracht hat und deutschlandweit bei Problemen mit der Software für die Datenauswertung aushilft. Nach 2015 folgt jetzt der nächste Glutsommer 2019. Vier Jahre lagen dazwischen.

Der Wetterbeobachter macht sich Sorgen

Nach seinen Messungen hielten bisher die Zeiträume mit 30 Grad und mehr nicht länger als maximal vier Tage an und bescherten so eine die klassische Hitzewelle.

Die immer kürzeren Abstände, die längere Dauer der einzelnen Hitzewellen und die extremeren Maximalwerte auch in unserer Region macht dem Wetterbeobachter Sorgen. „So eine Veränderung kann man nicht leugnen, eine Erwärmung ist jetzt für jeden spürbar“, sagt der Riedlinger. "Seite 1, Angemerkt