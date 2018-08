vor 48 Min.

Hochzeitskleid verkauft und auf Ebay betrogen worden

Eine Frau aus dem Landkreis hat über Ebay-Kleinanzeigen im Internet ihr Hochzeitskleid für 750 Euro in die USA verkauft. Am Ende wurde es allerdings richtig teuer für sie.

Eine Frau aus dem Landkreis hat über Ebay-Kleinanzeigen im Internet ihr Hochzeitskleid für 750 Euro in die USA verkauft. Von einer angeblichen „Bank of America“ erhielt sie die Nachricht, dass das Geld bereitliegen würde. Deswegen versandte sie das Hochzeitskleid und musste dafür rund 54 Euro bezahlen, wie die Polizei mitteilt. Anschließend erhielt sie eine Nachricht, dass das Kleid beschlagnahmt wurde und sie deshalb 375 Euro Gebühren zahlen müsse. Sie überwies das Geld auf ein schwedisches Konto. Damit nicht genug – sie erhielt eine weitere Nachricht, in der sie aufgefordert wurde, 600 Euro auf ein italienisches Konto zu überweisen, dafür aber 2000 Euro gutgeschrieben bekäme. Dieser Aufforderung folgte die Geschädigte dann nicht mehr. Der Gesamtschaden beträgt fast 1200 Euro. Gleichgelagerte Fälle, wo die schwedische und italienische IBAN ebenfalls verwendet wurden, sind nach Polizeirecherchen bereits bekannt geworden. (pm)

