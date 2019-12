vor 20 Min.

Hoffen auf einen friedlichen Weihnachtsmarkt

Nach dem tödlichen Übergriff in Augsburg: Wie ist es um die Sicherheit im Donauwörther Ried bestellt?

Von Yannick Eibl

Der Augsburger Christkindlesmarkt erfreut sich nicht nur bei den Augsburgern selbst großer Beliebtheit, sondern auch bei Menschen in der Region. Vor allem an den Wochenenden sind dort auch regelmäßig Besucher aus dem Donau-Ries-Kreis anzutreffen, die sich bei Glühwein wärmen oder sich mit Bratwurstsemmeln stärken.

Doch über der Veranstaltung auf dem Augsburger Rathausplatz hängt seit knapp zwei Wochen ein dunkler Schleier, nachdem ein Mann auf dem Nachhauseweg von dem bunten Treiben getötet wurde. Dieses schockierende Ereignis löste auch in der Region Betroffenheit aus – und bei so manchem vielleicht auch die Frage, wie es um die Sicherheit auf und bei hiesigen Märkten bestellt ist – etwa am Romantischen Weihnachtsmarkt in Donauwörth, der ab morgigem Donnerstag bis zum Sonntag auf der Insel Ried geöffnet hat.

Durchfahrtssperren und Notrufnummern

Die Sicherheit dort soll durch die Stadt selbst und die Polizei Donauwörth gewährleistet sein. So ist aus dem Rathaus der Großen Kreisstadt zu erfahren, dass das komplette Marktgelände mit Durchfahrtssperren gesichert sein wird. Außerdem werden alle Standbetreiber mit Notrufnummern versorgt und angehalten, herrenlose Taschen oder abgestellte Gepäckstücke bei der Marktleitung zu melden. Zudem sind sowohl Mitarbeiter der Stadt, als auch des kommunalen Ordnungsdienstes während der Öffnungszeiten vor Ort. Diese seien für alle Fragen ansprechbar und achten auf sämtliche Vergehen. Alles in allem rechnet die Stadtverwaltung aber generell „mit einem friedvollen Verlauf des Weihnachtsmarkts“.

Auf eine friedliche Veranstaltung hofft freilich auch der Chef der Polizeiinspektion Donauwörth, Thomas Scheuerer. Gleichwohl betont er, dass generell bei jeder Menschenansammlung immer eine latente Gefahr bestehe. Jedoch sollte man sich deshalb seiner Meinung nach nicht abschrecken lassen, Veranstaltungen wie die nun anstehende im Ried zu besuchen: „Man sollte nicht jeden Weihnachtsmarkt meiden, weil es ein potenzieller Anschlagsort sein könnte“, sagt Scheuerer.

Da es zudem keine konkreten Hinweise für eine bestehende Gefahr gebe, werde die Polizei am Donauwörther Weihnachtsmarkt nur maßvoll präsent sein. Es werden allerdings Beamte uniformiert und in zivil vor Ort sein. Aber generell bestünde beim Besuch eines Weihnachtsmarkts keine größere Gefahr als etwa bei einem Fußballspiel oder einem Gottesdienst, so Scheuerer.

