11:48 Uhr

Hohe Auszeichnung für Donauwörths Stadtbrandinspektor

Alexander Zobel wird vom Innenministerium mit dem Steckkreuz für besondere Verdienste geehrt.

Donauwörths Stadtbrandinspektor Andreas Zobel ist von Regierungspräsident Erwin Lohner mit dem Steckkreuz des Feuerwehrehrenzeichens ausgezeichnet worden. Die Würdigung, die vom bayerischen Innenministerium vergeben wird, gilt für besondere Verdienste.

Zobel erhält die Auszeichnung für seinen Einsatz als technischer Berater Atemschutz und als Leiter der staatlich anerkannten Ausbildungsstätte für Atemschutzgeräteträger des Landkreises. „Diese zeitintensive Tätigkeit leisten Sie mit sehr viel Hingabe neben Ihrer Tätigkeit als Stadtbrandinspektor. Sie sind mit Leib und Seele Ausbilder, Lehrer und Betreuer. Ihr Fachwissen zusammen mit Ihren didaktischen Fähigkeiten ist ein Glücksfall für die Feuerwehren im Landkreis“, sagte Regierungspräsident Erwin Lohner bei einer Feierstunde in Augsburg. „Aufgrund Ihres enormen Fachwissens im Bereich Atemschutz sind Sie für den Kreisbrandrat ein unverzichtbarer Berater. Ihr besonderer Einsatzwille verdient höchste Anerkennung.“

Seit dem 16. Lebensjahr bei der Feuerwehr

Zobel, der bereits mit 16 Jahren in die Feuerwehr Donauwörth eingetreten ist, ist seit 2011 in Sachen Atemschutz aktiv. Seit 2015 ist er zudem Kommandant der Feuerwehr Donauwörth und wurde zum Stadtbrandinspektor ernannt. In seiner Ausbildungstätigkeit im Atemschutz hat er bisher über 1100 Geräteträger im Landkreis ausgebildet.

Lohner lobte darüber hinaus das einsatztaktische Feingefühl und die Führungsqualitäten Zobels. Als Einsatzleiter hätte er eine vielzahl von schwierigen Einsätzen erfolgreich bewältigt. Als Beispiel nannte er den Unfall eines mit Heizöl voll beladenen Tanklaster auf dem Baywa-Gelände. Dank Zobels umsichtigen Handelns hätten größere Umweltschäden verhindert werden können. Lohner: „Diese Leistung verdient allerhöchste Anerkennung und Wertschätzung. Ihr Dienst für die Feuerwehren im Landkreis und somit für den Bürger ist vorbildlich.“

