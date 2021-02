vor 5 Min.

Hohe Auszeichnung für Franz Eberle

Leiter der Außenstelle Tapfheim erhält Goldene Ehrennadel des Bayerischen Volkshochschulverbands

Er ist das, was man gerne in solchen Momenten so umschreibt: ein „Urgestein“ der Volkshochschule. Franz Eberle ist mittlerweile der dienstälteste aller Mitarbeiter beziehungsweise Funktionsträger der Vhs Donauwörth. Ob seines langen Engagements für die Erwachsenenbildung wurde Eberle mit der Goldenen Ehrennadel des Bayerischen Volkshochschulverbandes ausgezeichnet.

Eberle wurde am 1. Februar 1991 zum Leiter der Vhs-Außenstelle Tapfheim bestellt, in der Nachfolge von Margarete Schweyer. Deren Nachfolger war er auch als Rektor der dortigen Volksschule. Eberle übt zudem das Amt des 2. Vorsitzenden der Vhs Donauwörth aus. Bei der 57. Kuratoriums- und Mitgliederversammlung am 16. Februar 2005 wurde er einstimmig in diese Funktion gewählt. Vorsitzender Paul Soldner würdigte: „Wir wollen ihm danksagen für sein Engagement um die Erwachsenenbildung – für seine Standhaftigkeit in guten wie in weniger guten Zeiten, mit der er Entscheidungen mitgetragen und mitverantwortet hat. Man tue dies mit der höchsten Auszeichnung, die der Verband zu vergeben habe: Der Dankurkunde samt der Goldenen Ehrennadel.

Dem Ehrenamt hat sich Eberle Jahrzehnte lang auch anderweitig zur Verfügung gestellt, und zwar als Kommunalpolitiker. So war er bis vergangenes Jahr 30 Jahre lang Gemeinderat in Tapfheim, eine Wahlperiode lang auch Zweiter Bürgermeister. Im heimischen Kirchenchor wirkt er immer noch als aktiver Sänger mit. Im Namen sowohl des Vorstands sowie der Mitarbeiter bedankte sich Vhs-Geschäftsführerin Gudrun Reißer mit einem kleinen Präsent. Dies sei als „Zeichen unserer Wertschätzung zu sehen“. Franz Eberle zitierte ein schwäbisches Sprichwort „Dös hät’s net braucht“, aber freuen tue es ihn trotzdem.

Wegen der Pandemie-Situation fand die Feierstunde nur im kleinsten Kreis im Foyer des FBE-/Vhs-Gebäudes im Spindeltal statt. (pm)

