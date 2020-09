vor 18 Min.

Hohe Förderung für drei Straßenbauprojekte in Buchdorf

Plus Der Gemeinderat in Buchdorf stimmt einem Komplettausbau zu, um staatliche Zuschüsse zu erhalten. Denn das Gesamtvolumen beträgt fast zwei Millionen Euro.

Von Helmut Bissinger

Am Ende ging es schneller als Bürgermeister Walter Grob gedacht hatte: Gleich drei Straßen sollen in Buchdorf im kommenden Jahr ausgebaut werden – und zwar vollständig. Dass die Kanal- und Wasserleitungen in der Dr.-Wille-, Pfarrer-Bosch und Pfarrer-Weiß-Straße erneuert werden sollen, schien klar. Ob sie allerdings danach nur einen provisorischen Belag oder schon die endgültige Asphaltschicht erhalten sollten, war ungelöst.

Klarheit brachte dem Gemeinderat bei seiner jüngsten Sitzung nun ein Varianten-Check, den das Ingenieurbüro Eckmeier und Geyer ( Nördlingen) vorgenommen hatte. Drei Varianten präsentierte Jürgen Geyer und stellte dabei die Vor- und Nachteile heraus. In der Präsentation wurde schnell klar, dass die Straßen mit insgesamt 53 Hausanschlüssen wohl 2021 ausgebaut werden können, „alles ist dabei sehr sportlich“, meinte Geyer.

Bis Ende Oktober 2021 sollen die drei Straßen in Buchdorf fertig sein

Sein Büro habe einen Zeitplan erstellt, den man einhalten wolle, um hohe Fördersummen abrufen zu können. Bis Ende Oktober nächsten Jahren sollen die drei Straßen einschließlich Beleuchtung fertiggestellt sein.

Bürgermeister Grob gestand ein, ursprünglich auch für den provisorischen Straßenbelag gewesen zu sein, um in der jetzigen angespannten finanziellen Situation Geld einzusparen. Er habe sich aber vom Gegenteil überzeugen lassen. Für den Komplettausbau sprach sich auch Paula Haunstetter aus. Es sei nicht sicher, so ihr Argument, ob die Fördergelder auch in Zukunft so fließen würden wie derzeit und außerdem würde ein Ausbau in zwei Bauabschnitten die Anlieger zweimal belasten.

Regenwasserkanal und neue Kanalisation

Die drei Straßen, die allesamt in einem Bereich liegen, sollen nun einen Regenwasserkanal und eine neue Kanalisation erhalten. Außerdem ist der Einbau weiterer Versorgungsleitungen für Breitbandanschluss oder Gasversorgung vorgesehen. Am Ende werden die Straßen eine finale Teerdecke erhalten.

So müsste man, wie Ingenieur Geyer ausführte, später einmal, auch nicht die provisorische Schicht wieder herausfräsen. „Das wäre verlorenes Geld.“ Mehrfach wurde dargelegt, dass die Straßeninfrastruktur in Buchdorf schon sehr gut sei und mit der Dr.-Wille-, Pfarrer-Bosch und Pfarrer-Weiß-Straße die nunmehr letzten Straßen im Ausbauprogramm in Angriff genommen würden.

Ingenieur Geyer bezifferte die Kosten auf rund 1,85 Millionen Euro. Seiner Rechnung nach darf die Kommune mit einer staatlichen Förderung von 832000 Euro rechnen. Daraus errechnete er einen kommunalen Anteil von 763000 Euro. Letztlich stimmte der Gemeinderat dieser Variante einstimmig zu, um keine weitere Zeit auf dem Weg zur Verwirklichung zu verlieren.

