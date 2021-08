Donau-Ries

Hohe Kosten, wenig Impfungen: Wie geht es mit den Impfzentren weiter?

Immer weniger Impfungen finden in den Impfzentren statt. Doch der Betrieb ist teuer. Wie also geht es mit den Einrichtungen in Donauwörth (Bild) und Nördlingen weiter?

Von Barbara Wild

Fast 46 Prozent der Bürger im Landkreis Donau-Ries sind vollständig gegen Covid-19 geimpft. Innerhalb von acht Monaten wurden mit enormen Organisationsaufwand also über 60.000 Menschen die schützende Spritze gegeben. Doch jetzt stockt die Dynamik – und damit stellt sich die Frage nach der Zukunft der Impfzentren.

