18.05.2018

Hohe Rücklagen, große Projekte

In dieser Woche wurde auf den Flächen, auf denen in Buchdorf das neue Gemeindezentrum entstehen soll, mit dem Abriss der bestehenden Gebäude begonnen. Als erster Schritt ist dann der Neubau eines Rathauses geplant.

In diesem Jahr rechnet Buchdorf wieder mit üppigen Steuereinnahmen. Warum die Gemeinde dennoch ein Darlehen aufnimmt und warum die PWG das Zahlenwerk ablehnt

Von Helmut Bissinger

Große Vorhaben stehen in den nächsten Jahren in Buchdorf an. Deshalb greift der Gemeinderat zu ungewöhnlichen Maßnahmen: Obwohl es der Gemeinde nach wie vor so gut wie kaum einer anderen Kommune geht, nimmt man ein Darlehen auf. Das hat seinen guten Grund: Weil der Kredit projektbezogen ist, wird er zum Nulltarif (bei einem gleichzeitigen Tilgungszuschuss) ausgegeben. 1,5 Millionen Euro kann der Kämmerer dann zusätzlich auf die hohe Kante legen.

„Da wir nicht wissen, wie lange diese Programme fortgeführt werden, wäre es falsch, die Kreditaufnahme zu verschieben, weil die Ausleihungen dann vermutlich teurer werden“, erklärte Bürgermeister Georg Vellinger (CSU) bei der Beratung des Etats im Gemeinderat.

Die Gewerbesteuer sprudelt in Buchdorf weiterhin auf hohem Niveau. 6,4 Millionen Euro erwartet die Gemeinde daraus – möglicherweise werden es mehr sein. Das führt zu einem Rekord-Haushalt: Er schließt mit knapp 17,9 Millionen Euro ab. Bürgermeister Georg Vellinger verweist darauf, „dass dieses Volumen angesichts großer Projekte notwendig ist“.

Beim Blick auf die Bankkonten würde es manch anderem Rathaus-Chef schwindelig werden: Auf 7,8 Millionen Euro summieren sich die Rücklagen. Nach der Gewerbesteuer ist die Einkommensteuerbeteiligung der wichtigste Einnahmeposten: Rund 1,5 Millionen Euro erhält Buchdorf aus diesem Topf.

Fast eine Million Euro verschlingt der Neubau eines neuen Kinderhorts, aber das Geld sei gut angelegt, meinte Vellinger. Was geschieht aber mit den anderen Millionen, die Buchdorf zur Verfügung stehen? Zum einen herrscht weiter eine starke Nachfrage nach Bauland. Für rund zwei Millionen Euro will die Gemeinde Grundstücke kaufen, um dort Bauland zu schaffen.

Das wichtigste Projekt ist die Neugestaltung des Dorfzentrums. Der Abbruch der dort ansässigen Gebäude hat in diesen Tagen begonnen, der Neubau des Rathauses und die Vorbereitungen für den Neubau eines Geschäftshauses sollen noch in diesem Jahr erfolgen. Knapp 1,5 Millionen Euro sind dafür im Haushalt vorgesehen. 220000 Euro gibt es aus Mitteln der Städtebauförderung an Zuschuss. Das Dorfzentrum, dessen Verwirklichung in mehreren Bauabschnitten erfolgen soll, ist nach Ansicht des Bürgermeisters „eine große Chance für unsere Gemeinde“.

Trotz der Aufnahme eines 1,5-Millionen-Kredits werden nach den Berechnungen von Kämmerer Günther Baumgart am Ende des Jahres 5,1 Millionen Euro im Säckel der Gemeinde sein. Vellinger blickte voraus: Demnach würden für das Dorfzentrum bis 2021 Investitionen in Höhe von 5,25 Millionen Euro anstehen. Auf 1,1 Millionen schätzt der Bürgermeister die Erweiterung des Feuerwehrhauses um zwei Stellplätze. In den nächsten Jahren werden Vellinger zufolge die Gewerbesteuer-Einnahmen wohl einbrechen, sind dann doch jeweils nur 2,5 Millionen Euro eingeplant.

Die in den vergangenen Jahren abverlangten Straßenausbaubeiträge wird die Gemeinde voraussichtlich doch nicht zurückzahlen dürfen. So jedenfalls stellt sich die rechtliche Situation im Moment dar. Trotzdem sind dafür im Haushalt 1,65 Millionen Euro berücksichtigt. Vellinger dazu: „Wir halten an unserer Absicht fest und bekunden diese mit dieser Rücklage.“

Georg Reiner (CSU/Freie Bürger, Junge Bürger, Baierfelder Liste) begründete die Zustimmung seiner Fraktion bei der Etat-Verabschiedung mit einer „weitsichtigen Politik“. Ihm sei eine gute Finanzlage lieber als die rasche Umsetzung aller Vorhaben. Es sei geglückt, den Einwohnern Vorteile und Lebensqualität zu bieten. Dies sei „andernorts nicht selbstverständlich“.

Ursula Kneißl-Eder (Frauenliste Buchdorf-Baierfeld) freute sich über die positive Bevölkerungsentwicklung der vergangenen Jahre. Sie sei aber auch Verpflichtung, angemessene Rahmenbedingungen zu schaffen. Die Umsetzung der Vorhaben gehe ihr zu langsam. Deshalb sei es erfreulich, dass nun der Kinderhort-Neubau erfolgen könne.

Gegen den Haushalt stimmten die drei Räte der PWG. Deren Sprecherin Paula Haunstetter kritisierte, dass die Gemeinde einen Kredit aufnehme. Dadurch werde der Rücklagenbestand „nach oben verfälscht“. Weil 2020 ein weiteres Darlehen aufgenommen werden soll, schließt Haunstetter, „dass der Bürgermeister mit seiner Mehrheit jederzeit bereit ist, unsere Kommune zu verschulden, nur um seine ehrgeizigen Bauprojekte in kürzester Zeit umzusetzen“.

Themen Folgen