vor 17 Min.

Hoher Schaden bei Unfall an Tankstelle

Hoher Schaden ist am Donnerstagnachmittag bei einem Unfall an einer Tankstelle in Rain entstanden. Laut Polizei hielt dort ein 49-Jähriger mit seinem fast neuen Mercedes an einer Zapfsäule. Der Mann aus dem Kreis Neuburg-Schrobenhausen öffnete die Fahrertür – und übersah, dass von hinten ein Kleinlastwagen kam.

Dessen Fahrer wollte auf der gegenüberliegenden Zapfsäule tanken. Der Transporter erfasste die Tür und bog diese nach vorne. Am Lkw entstand offensichtlich kein Schaden, am Auto geht er in die Tausende von Euro.

