vor 50 Min.

Hoher Schaden nach Unfall an der Umkehr

Zu einem Verkehrsunfall mit recht hohem Sachschaden kam es am Samstag gegen 18 Uhr in Donauwörth.

Ein 62-Jähriger bog mit seinem Audi von der Umkehr nach rechts auf die Kapellstraße ab. Beim Abbiegevorgang kam er zu weit nach links und touchierte mit seinem Auto die Fahrerseite des BMWs eines 39-Jährigen, der in diesem Moment auf dem Fahrstreifen für Linksabbieger verkehrsbedingt wartete. Beide Unfallbeteiligten blieben laut Polizei unverletzt. An den Fahrzeugen entstand durch die Kollision ein Gesamtsachschaden in Höhe von geschätzt 12000 Euro. (dz)

