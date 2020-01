10.01.2020

Holen Sie sich unseren neuen Newsletter

Mit unserer NewsApp erhalten Sie nun jeden Tag um 19 Uhr den neuen, kostenlosen Newsletter der Donauwörther Zeitung bequem auf Ihr Smartphone – das perfekte Nachrichten-Update für den Abend. Wie es klappt

Sie wollen kein Stadtgespräch verpassen und über die Geschehnisse in Donauwörth und Umgebung immer auf dem Laufenden sein? Dann haben wir das perfekte Angebot für Sie: unseren neuen lokalen Newsletter „Donauwörther Zeitung kompakt“.

Jeden Abend, von Montag bis Freitag, sendet Ihnen unsere Redaktion um 19 Uhr Nachrichten aus Donauwörth und den umliegenden Kommunen – individuell zusammengestellt, bequem und kostenlos – auf Ihr Smartphone. Sie brauchen dazu nur unsere NewsApp installieren.

Und so erhalten Sie unseren neuen lokalen Newsletter: Sie nutzen ein Android-Gerät, etwa von Samsung oder Huawei? Dann laden Sie sich im Google Play Store die kostenlose App „Augsburger Allgemeine News“ (blaues Logo) herunter. Nutzer mit einem iPhone finden unsere NewsApp im App-Store von Apple.

Öffnen Sie nach der Installation die App, dort werden Sie Schritt für Schritt durch die Anmeldung geführt: Wählen Sie auf der ersten Seite den Lokalteil Donauwörth und abonnieren Sie anschließend den Newsletter „Donauwörther Zeitung kompakt“. Wichtiger Hinweis: Die Möglichkeit, Newsletter zu erhalten, bietet nur die neueste Version unserer NewsApp.

Als Nutzer haben Sie zudem die Möglichkeit, mehrere unserer lokalen Newsletter „Kompakt“ gleichzeitig zu abonnieren, also beispielsweise aus den Nachbarausgaben Nördlingen oder Neuburg. Zudem können Sie nun jederzeit die jeweils aktuelle Ausgabe ihrer abonnierten Newsletter (erneut) öffnen. Gehen Sie dazu in unserer NewsApp oben rechts in das Menü und zu den „Einstellungen“. Wählen Sie dort den Punkt „Newsletter“ und klicken Sie neben dem gewünschten Newsletter auf den „Lesen“-Button.

Neben dem neuen Newsletter bietet unsere App noch Push-Benachrichtigungen zu den wichtigsten Nachrichten aus Augsburg und der Region. Mit der Funktion „Meine Nachrichten“ entscheiden Sie selbst, zu welchen Themen, Orten oder Vereinen Sie informiert sein wollen. Zudem gibt es das aktuelle Wetter an ihrem Standort. (dz)

