Holzheim: Das „Haus für alle“ liegt weiter auf Eis

So könnte das „Haus für alle“ in Holzheim aussehen. Doch das Projekt liegt trotz genauerer Planung auf Eis.

Plus Neuer Anlauf, das Projekt Bürgerzentrum voranzutreiben, scheitert erneut. Dabei steht die Planung schon fast. Doch die Fronten im Gemeinderat sind verhärtet.

Von Barbara Wild

Das Bürgerzentrum bewegt weiter die Gemüter in Holzheim. Zwar redet der amtierende Gemeinderat bereits seit 2017 über den Treffpunkt in der Ortsmitte der Gemeinde. Doch in der Diskussion um das „Haus für alle“ geht es längst nicht mehr um die Sache, sondern zeigen sich immer wieder aufs Neue die gegensätzlichen Positionen der Gemeinderäte.

Verhärtete Fronten Die einen sind für das Projekt, wollen gemeinsam mit Bürgermeister Robert Ruttmann die Umsetzung vorantreiben. Für sie ist klar, dass Holzheim von einem Treffpunkt mit Saal und Räume für verschiedene Vereine, nur profitieren kann. Sie erhoffen sich eine Stätte für Familienfeiern, Kulturveranstaltungen und Bürgerbegegnung und wollen Holzheim damit voranbringen. Die Finanzierung sehen sie angesichts sprudelnder Steuereinnahmen und niedriger Zinsen wenig kritisch. Zu den Unterstützern des Projektes gehören Manfred und Josef Vogl, Antoine Eberle und Maria Neumeir. Und dann gibt es noch die andere Seite, die das Projekt an sich in Frage stellt. Sie finden die Idee eines Bürgerzentrums zwar überlegenswert, zweifeln aber daran, ob Holzheim das wirklich braucht. Zehn Vereinsheime im Gemeindegebiet gäbe es doch bereits. Die Mehrzweckhalle könnte man umbauen. Die Bürger seien zu dem Thema gar nicht befragt worden. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Außerdem wolle Bürgermeister Robert Ruttmann das Projekt „durchpeitschen“ und dazu „taktisch vorgehen“ und übereilt entscheiden. Die Finanzierung sehen diese Gemeinderäte sehr kritisch. Holzheim könne sich das gar nicht leisten – weder den Bau noch den Unterhalt. Zu dieser Fraktion gehören Josef Oßwald, Anton Ziegler, Peter Bürle, Helmut Staber, Josef Wolf, Martin Paula und Leo Raab. Ein Beschluss wäre nötig Angesichts dieser Ausgangssituation war es keine Überraschung, dass auch bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderates genau diese Positionen wieder aufeinander knallten. Bürgermeister Ruttmann hatte die Räte zur 100. Sitzung dieser Legislaturperiode zusammengerufen, weil die Diözese Augsburg sich nun zu einem möglichen Einzug der Pfarreiengemeinschaft in das Bürgerzentrum geäußert hatte. Ja, man fände das gut, habe es bei einem Treffen in Augsburg geheißen. Um aber über eine finanzielle Beteiligung bräuchte man vom Gemeinderat einen klaren Beschluss, dass das Zentrum auch realisiert werden solle. Im Februar tagt der Finanzausschuss der Diözese, da könnte entschieden werden, wie weit man mitgeht. Deshalb stellte nun auch Architektin Barbara Kandler eine überarbeitete Version des „Haus für alle vor“. Dieses soll für 3,6 Millionen Euro verwirklicht werden und biete neben einem teilbaren Saal mit 240 Quadratmetern samt Regieraum und Stuhllager auch ein Foyer mit Küche im Obergeschoss. Im Erdgeschoss wären Räume für den Theaterverein, den Musikverein und eben die Pfarrgemeinde. Lagerräume für die Vereine sind ebenfalls mit eingeplant. "Ein Tribunal" Dank eines Aufzuges wäre alles barrierefrei erreichbar. Das am für ländliche Entwicklung würde das Projekt nach Aussage von Günther Wild von der Städtebau mit knapp 900.000 Euro bezuschussen. Macht also eine Belastung für die Gemeinde von knapp 2,7 Millionen Euro. 2019 geht der Kämmerer der Stadt davon aus, dass 1,3 Millionen Euro Steuern ins Gemeindesäckel fließen. In der Sache waren sich die Räte einig, dass Kandler einen guten Entwurf präsentiert hatte. Doch angesichts der Grundhaltungen, wurde das Projekt auf die neue Legislaturperiode vertagt. Josef Oswald hatte dazu bereits eine fertig formulierte Beschlussfassung mit in die Sitzung gebracht, der mit 7:5 Stimmen angenommen wurde. Zudem sagte er nach den Fachvorträgen, er sei „traurig“, dass das Thema überhaupt wieder auf dem Tisch liege. „Das ist ein taktisches Manöver, um uns über den Tisch zu ziehen“, so Oswald. „Das ist hier ein Tribunal.“ Der neue Gemeinderat und der neue Bürgermeister sollen über dieses Projekt entscheiden – so wird es nun wohl auch kommen. Lesen Sie hierzu auch: Das Bürgerzentrum bleibt ein Zankapfel Eklat in Holzheim: Gemeinderäte kippen Bürgerzentrum Will Holzheim ein Bürgerhaus? Vier Millionen Euro fürs Bürgerzentrum

