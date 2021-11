Holzheim

18:15 Uhr

In Holzheim gibt es ab Januar 2022 Bauplätze

Plus Die Erschließungsarbeiten im Baugebiet in Pessenburgheim laufen. Ab Januar könnten Interessenten zuschlagen. Für jeden Baupltz gibt es ein Nahwärmenetz.

Von Fabian Kapfer

Im aktuell rechtskräftigen Bebauungsplan „Mitterheid“ in Pessenburgheim sollen in vier bis sechs Wochen die Erschließungsarbeiten fertig sein, wenn das Wetter keine Probleme bereite, kündigt Holzheims Bürgermeister Josef Schmidberger an. „Ende des Jahres werden wir es wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Aber Anfang Januar, Februar sollen dann auch gleich Bauplätze verkauft werden“, sagt er.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen