Motorradfahrer bei Wildunfall nahe Holzheim schwer verletzt

Nahe Holzheim im südlichen Donau-Ries-Kreis ereignet sich ein folgenreicher Wildunfall. Die Umstände sind außergewöhnlich.

Einen solcher Wildunfall kommt wohl höchst selten vor: Am helllichten Tag hat ein Motorradfahrer auf der Staatsstraße zwischen Gut Sulz und Holzheim im Lechgebiet ein Reh erfasst, das über die Straße lief. Der Mann verunglückte spektakulär und erlitt schwere Verletzungen.

Der 58-Jährige war der Polizei zufolge am Samstag gegen 13.45 Uhr in Richtung Holzheim unterwegs. Auf freier Flur querte das Reh die Straße. Dies sah der Mann aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck. Er bremste stark ab, konnte den Zusammenstoß mit dem Tier aber nicht vermeiden. Der Fahrer flog noch 20 Meter weiter und nach weiteren 30 Metern blieb die Maschine im Bankett liegen.

Der Verletzte wird mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Ingolstadt geflogen

Ersthelfer, Rotes Kreuz, Notarzt und die Besatzung eines Rettungshubschraubers kümmerten sich um den Schwerverletzten, der ins Klinikum nach Ingolstadt geflogen wurde. Der Mann hatte nach Angaben der Polizei noch Glück im Unglück: „Nur wenige Meter weiter stehen Bäume am Straßenrand.“ An dem Motorrad entstand Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Holzheim und Münster sicherten die Unfallstelle ab. Die Straße war für etwa eine Stunde gesperrt. (wwi/dz)

