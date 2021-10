Dank Spenden wurde die Kirche in Pessenburgheim noch schöner

Plus Die Renovierung der Kirche St. Willibald in Pessenburgheim ist abgeschlossen. Es konnten sogar mehr Maßnahmen als nötig umgesetzt werden.

Über ein Jahr haben die Kirchgänger in Pessenburgheim auf ihre Frühmesse am Mittwoch verzichten müssen. Nach einer umfangreichen Renovierung ist die Filialkirche St. Willibald aber wieder vollumfänglich nutzbar geworden – und sogar noch schöner, wie die Verantwortlichen meinen.