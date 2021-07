Holzheim-Pessenburgheim

13:18 Uhr

JR Farm investiert in Pessenburgheim in neue Halle

Der Firmensitz in Pessenburgheim: Mittlerweile arbeiten 250 Angestellte in dem Betrieb.

Plus Der Hersteller für Haustierfutter, JR Farm, investiert in den Unternehmenssitz in Pessenburgheim. Das Unternehmen profitiert von mehr Nachfrage in Pandemiezeiten.

Gesundes Futter für das Haustier - das ist das, womit die Holzheimer Firma JR Farm ihr Geld verdient. Die hohe Nachfrage gerade auch in den Pandemiezeiten kommt dem Arbeitgeber im Lechgebiet zu Gute. Deshalb braucht das Unternehmen mehr Platz und investiert in den Standort im Ortsteil Pessenburgheim.

